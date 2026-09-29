David Bernstein, ex-presidente do Manchester City, afirmou que as punições impostas ao clube, caso seu recurso fracasse, não devem se limitar ao aspecto financeiro, ressaltando que o caso representa uma ameaça à credibilidade de toda a Premier League.

Bernstein disse, em declarações à emissora britânica "BBC", nesta terça-feira: "É algo inacreditável de tão grave. A primeira coisa em que penso é: a diretoria deveria continuar? E as pessoas envolvidas deveriam ser afastadas imediatamente do cargo?".

E acrescentou o presidente do Manchester City entre os anos de 1998 e 2003: "É muito, muito grave. Acho que é realmente terrível. Existe uma corrente de pensamento entre os advogados baseada na negação, depois negação, depois negação, mas este é um clube de futebol que pertence a uma competição, e a credibilidade de toda a liga está em jogo aqui".

E prosseguiu o ex-presidente do Manchester City: "Eu chegaria a dizer que o caso pode representar uma forma enraizada de fraude. E, se for esse o caso, eu não sou advogado, mas do meu ponto de vista, isso é tão grave a ponto de ultrapassar as autoridades do futebol".

Bernstein ressaltou que as punições, caso as infrações sejam comprovadas, não devem ser apenas financeiras, dizendo: "As punições não podem se limitar ao aspecto financeiro, mas devem ir muito além disso".

E concluiu suas declarações dizendo: "Se o recurso fracassar, o Manchester City não pode permanecer na Premier League e deve arcar com as consequências. E digo isso na condição de torcedor e apaixonado pelo clube".

As declarações de Bernstein vêm depois que a Premier League anunciou oficialmente a condenação do Manchester City por graves infrações financeiras.

Por sua vez, o clube respondeu em comunicado oficial que possui provas de sua inocência e que irá recorrer contra a decisão de sua condenação.