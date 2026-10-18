Fratura no nariz: novo golpe atrapalha os planos do Zamalek

Ahmed Rabie, meio-campista do Zamalek, anunciou que sofreu uma fratura no nariz, em um novo golpe para a equipe antes do confronto contra o Petrol Assiut pelo Campeonato Egípcio, em meio à expectativa sobre sua situação para os próximos jogos.
Ahmed Rabie foi titular no duelo entre Zamalek e Rwanda Army, realizado na noite da última sexta-feira, pela partida de ida da segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África, antes de revelar sua lesão após o retorno da delegação da equipe ao Cairo, neste domingo, vinda de Ruanda.
Rabie publicou uma foto sua em sua conta oficial no "Instagram" e escreveu na legenda: "Graças a Deus por tudo. Fratura no nariz. É o destino de Deus e o que Ele quis, Ele fez".
De acordo com informações da imprensa, a lesão deve afastar inicialmente o meio-campista do Zamalek dos jogos contra o Petrol Assiut, pelo Campeonato Egípcio, e contra o Rwanda Army, na partida de volta da segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África, até que sua situação definitiva quanto à participação seja esclarecida.
A lesão de Rabie acontece em um momento difícil para o técnico Moetamed Gamal, que se prepara para comandar o Zamalek diante do Petrol Assiut, em partida marcada para a próxima terça-feira, pela sétima rodada do Campeonato Egípcio.
O Zamalek ocupa a terceira colocação na tabela da competição, com 13 pontos conquistados nos seis primeiros jogos, depois de ter sido derrotado pelo rival Al Ahly no clássico realizado no último domingo.
O Zamalek começou sua caminhada na segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África com uma vitória sobre o Rwanda Army por 1 a 0, na partida disputada na noite de sexta-feira, no estádio Amahoro, em Ruanda.
O jogo de volta entre as duas equipes está marcado para o próximo sábado, no Estádio Internacional do Cairo, onde o Zamalek busca confirmar sua superioridade e garantir a classificação para a próxima fase, em meio à expectativa sobre a situação de Ahmed Rabie após a fratura no nariz.
|#
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|Sequência
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V
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|2
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|2
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|+1
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E
V
E
V
D
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|2
|2
|2
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|8
E
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|2
|2
|2
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E
V
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|1
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E
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|3
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E
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|1
|3
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|7
|-1
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D
E
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|1
|2
|3
|3
|6
|-3
|5
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D
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|4
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|4
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|1
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|5
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|2
|4
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|8
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|2
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D
D
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|6
|0
|1
|5
|1
|10
|-9
|1
D
D
D
E
D