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Cairo-Egypt-Al-Ahly-Zamalek-DerbyAFP
Traduzido por

Fratura no nariz: novo golpe atrapalha os planos do Zamalek

Asyut Petroleum x Zamalek SC
Asyut Petroleum
Zamalek SC
Premier League
Zamalek SC x APR FC
APR FC
CAF Champions League Qualification
A. Rabie
Egito
Ruanda

Notícia ruim para Moatamed Gamal

Ahmed Rabie, meio-campista do Zamalek, anunciou que sofreu uma fratura no nariz, em um novo golpe para a equipe antes do confronto contra o Petrol Assiut pelo Campeonato Egípcio, em meio à expectativa sobre sua situação para os próximos jogos.

Ahmed Rabie foi titular no duelo entre Zamalek e Rwanda Army, realizado na noite da última sexta-feira, pela partida de ida da segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África, antes de revelar sua lesão após o retorno da delegação da equipe ao Cairo, neste domingo, vinda de Ruanda.

Rabie publicou uma foto sua em sua conta oficial no "Instagram" e escreveu na legenda: "Graças a Deus por tudo. Fratura no nariz. É o destino de Deus e o que Ele quis, Ele fez".

De acordo com informações da imprensa, a lesão deve afastar inicialmente o meio-campista do Zamalek dos jogos contra o Petrol Assiut, pelo Campeonato Egípcio, e contra o Rwanda Army, na partida de volta da segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África, até que sua situação definitiva quanto à participação seja esclarecida.

A lesão de Rabie acontece em um momento difícil para o técnico Moetamed Gamal, que se prepara para comandar o Zamalek diante do Petrol Assiut, em partida marcada para a próxima terça-feira, pela sétima rodada do Campeonato Egípcio.

O Zamalek ocupa a terceira colocação na tabela da competição, com 13 pontos conquistados nos seis primeiros jogos, depois de ter sido derrotado pelo rival Al Ahly no clássico realizado no último domingo.

O Zamalek começou sua caminhada na segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África com uma vitória sobre o Rwanda Army por 1 a 0, na partida disputada na noite de sexta-feira, no estádio Amahoro, em Ruanda.

O jogo de volta entre as duas equipes está marcado para o próximo sábado, no Estádio Internacional do Cairo, onde o Zamalek busca confirmar sua superioridade e garantir a classificação para a próxima fase, em meio à expectativa sobre a situação de Ahmed Rabie após a fratura no nariz.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
6600132+1118
V
V
V
V
V
2
Al AhlyAl AhlyAHL
6510113+816
V
V
E
V
V
3
Zamalek SCZamalek SCZAM
641183+513
D
V
V
V
V
4
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
6411106+413
V
V
V
D
V
5
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
641184+413
V
V
V
V
D
6
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
6402117+412
D
V
V
V
V
7
National BankNational BankNAB
63037709
V
D
V
V
D
8
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
622276+18
E
V
E
V
D
9
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
6222101008
E
V
V
D
D
10
ZED FCZED FCZED
622256-18
E
V
D
V
D
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
61416607
E
D
E
E
E
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
621368-27
E
D
D
D
V
13
Smouha SCSmouha SCSMO
621324-27
V
V
D
D
E
14
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
621358-37
D
D
E
D
V
15
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
613267-16
E
D
D
E
V
16
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
612336-35
V
D
D
D
E
17
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
6114812-44
D
D
V
E
D
18
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
6105210-83
D
D
D
D
D
19
El Gouna FCEl Gouna FCELG
602448-42
D
D
D
D
E
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
6015110-91
D
D
D
E
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento


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