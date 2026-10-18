Henk Fraser aponta Etienne Vaessen como possível reforço do Feyenoord. O técnico da seleção do Suriname considera o goleiro do FC Groningen bom o bastante para ser titular em De Kuip.

Fraser convive com Vaessen com frequência na seleção do Suriname e conhece as qualidades do goleiro. "Ele tem um papel muito importante na nossa saída de bola desde a defesa. É como ter um jogador a mais", afirmou neste domingo no Goedemorgen Eredivisie, da ESPN.

"Na verdade, para mim, ele seria um excelente goleiro para o Feyenoord, pela qualidade com a bola que o time já tem. Isso deixaria a equipe ainda mais forte", disse Fraser a Giovanni van Bronckhorst, técnico do líder da Vriendenloterij Eredivisie.

O apresentador Milan van Dongen perguntou a Fraser se Vaessen é melhor que Tjark Ernst, atual titular do Feyenoord. O técnico do Suriname não quis afirmar isso com certeza. Hans Kraay junior, porém, não teve dúvidas: "Ele é melhor que Ernst."

Fraser ressaltou, então, que tem "uma relação muito boa" com Vaessen. "Gosto desse tipo de jogador, como Memphis Depay e Royston Drenthe. Quando estão irritados, ignoram você. E, quando estão felizes, podem até lhe dar um beijo de língua."

Henk Timmer, também presente, sabe que Vaessen tem "certos excessos". "Ele mesmo diz: sou agitado, tenho TDAH, quero vibrar junto com a torcida e conseguir levantar uma bolinha por trás do calcanhar. Para mim, o que importa é que ele é um bom goleiro."

Timmer espera que Vaessen fique mais calmo como goleiro à medida que envelhecer. "Se ele realmente se concentrar e mantiver a cabeça no gol, é um goleiro muito bom. Ele precisa impedir a entrada daquelas coisas redondas. E os lançamentos dele com os pés são fantásticos."