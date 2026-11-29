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Frank de Boer criticou duramente a maneira como Jeremie Frimpong defendeu no lance do empate em 1 a 1 entre Everton e Liverpool, no clássico de Merseyside. O jogador da seleção holandesa marcou um gol contra.

Fora de casa contra o Everton, o Liverpool fazia um bom primeiro tempo depois que Dominik Szoboszlai abriu o placar logo no início. Mas os Reds perderam rendimento e passaram a cometer muitas faltas.

Aos 25 minutos, o empate saiu de uma dessas cobranças. Kiernan Dewsbury-Hall cruzou com força, e Frimpong acabou desviando a bola para dentro do próprio gol, sem chance para Alisson Becker. O lance irritou De Boer.

O comentarista se incomodou principalmente com a postura de Frimpong: na avaliação dele, o jogador se preocupa apenas com o adversário e, por isso, percebe a chegada da bola tarde demais.

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“Isso me deixa puto da vida”, começou De Boer no estúdio da Amazon Prime. “Jogadores que, nas faltas contra seu time, só olham para o adversário e deixam de olhar para a bola.”

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“Frimpong acaba de fazer isso de novo pelo Liverpool. É por isso que ele manda a bola para o próprio gol”, disse, irritado.

No fim, o erro de Frimpong teve consequências importantes: o Liverpool não conseguiu marcar o segundo gol, e a partida terminou em 1 a 1.

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Nas redes sociais, Frimpong tem sido alvo de muitas críticas. Torcedores do Liverpool o chamam em massa de contratação ruim e exigem que o lateral deixe a escalação titular do técnico Andoni Iraola.

Normalmente, Ronald Araújo, emprestado pelo Barcelona, é a primeira opção na lateral direita, mas não tinha condições físicas de começar a partida no domingo. A expectativa é que ele volte a tirar Frimpong do time titular no próximo jogo.