Frank de Boer e Toby Alderweireld criticaram duramente, na noite de quinta-feira, o inglês precário do técnico do Ajax, Míchel Sánchez, durante programa da Ziggo Sport. O espanhol, que trabalha em Amsterdã há três meses e meio, teve enorme dificuldade para se expressar após a dolorosa derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split. A maneira como Míchel transmite sua mensagem preocupa muito os dois comentaristas.

Míchel falou à Ziggo Sport após a derrota constrangedora na Liga Conferência e tentou explicar, em um inglês bastante hesitante, o que deu errado. "Acho que nosso primeiro tempo não foi bom o suficiente. Perdemos muitas bolas quando tínhamos a posse e, sem a bola, não tivemos energia suficiente para pressionar bem", disse o treinador, que também ressaltou a melhora do Ajax após o intervalo. "No segundo tempo, dominamos a partida e merecíamos mais, mas sofremos dois gols por causa de dois erros."

Míchel também foi questionado sobre a atuação de Jofre Torrents, que teve participação negativa nos dois gols sofridos. "Ele cometeu um erro no segundo gol, mas sua atuação não foi ruim", respondeu o espanhol, que procurou palavras diversas vezes durante a entrevista e teve dificuldade para terminar as frases.

Isso também chamou a atenção no estúdio da Ziggo Sport, onde o apresentador Sam van Royen levantou o assunto. "Também vejo isso pela perspectiva da televisão e talvez você não dissesse isso se eles tivessem vencido e estivesse tudo bem", começou o apresentador. "Mas, em termos de inglês, de comunicação, depois de uma derrota... isso não soa estranho?"

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Alderweireld concordou e questionou como Míchel consegue transmitir sua mensagem aos jogadores do Ajax. "Eu me pergunto: como ele se comunica com o time? É em inglês ou em espanhol? Muita gente não entende espanhol, entende melhor inglês, mas, se você fala assim...", disse Alderweireld, sem esconder sua preocupação.

De Boer então concordou com ele e fez uma avaliação contundente: "É constrangedor ficar ouvindo isso." Alderweireld prosseguiu: "Se você faz isso no vestiário, acontece exatamente a mesma coisa", afirmou o ex-zagueiro, que também tem dúvidas sobre o uso de um intérprete. "Suponha que ele fale espanhol e outra pessoa traduza. Muitas vezes, a mensagem já não chega exatamente da mesma forma. Talvez ele a transmita de um jeito um pouco diferente de quem traduz, então isso não é bom."

Van Royen sugeriu que Daley Blind, contratado, segundo o apresentador, para ser uma espécie de extensão de Míchel, poderia atuar como tradutor. Alderweireld também não vê nisso uma solução ideal: "Enquanto houver um intermediário, não importa se é Daley Blind ou outra pessoa. Nesse momento, você precisa transmitir sua paixão e seu conhecimento. O time tem de ficar quase hipnotizado com o que você diz e pensar: 'Ok, sim, é isso'."