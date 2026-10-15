Frank de Boer aponta erro grave do técnico do Ajax, Míchel Sánchez

Frank de Boer não entende a decisão do técnico do Ajax, Míchel, de escalar Jofre Torrents como titular na derrota fora de casa da equipe de Amsterdã. O ex-treinador do clube considera que o lateral-esquerdo de 19 anos, que fez sua estreia como titular, foi lançado aos leões e preferia ter visto Owen Wijndal começar a partida.

Após o jogo, no estúdio da Ziggo Sport, De Boer criticou duramente a decisão de Míchel. "Aí você coloca um lateral-esquerdo que nunca jogou... Não quero culpá-lo, porque a culpa não é só dele, mas escalar esse garoto de 19 anos pela primeira vez em um ambiente desses... Sinceramente, eu preferia ter visto até o Wijndal."

Torrents chegou do Barcelona no último verão, mas havia jogado pouquíssimos minutos pela equipe principal antes de sua primeira partida como titular no Ajax. Por isso, De Boer questiona a escolha de escalar o espanhol desde o início justamente em um jogo fora de casa como esse.

O apresentador Sam van Royen perguntou se Míchel havia cometido um erro. "É sempre um risco escalar um jogador jovem em uma partida dessas. Você quer começar bem o jogo, mas ele quase não jogou nenhuma partida ainda", afirmou o ex-técnico da seleção holandesa.

Míchel também foi questionado após a partida sobre a atuação de Jofre Torrents, que teve participação negativa nos dois gols sofridos. "Ele cometeu um erro no segundo gol, mas sua atuação não foi ruim", respondeu o espanhol.

No estúdio da Ziggo Sport, Van Royen citou outros jovens jogadores que receberam oportunidades cedo sob o comando de De Boer no Ajax, mas, segundo o ex-treinador, a comparação não procede. "Eles já tinham mostrado seu valor no time B", disse De Boer. "Tinham jogado minutos suficientes para estar preparados para atuar pela equipe principal."

De Boer também observou que, mais uma vez, faltou ao Ajax o controle que a equipe normalmente deve demonstrar. "Normalmente, você impõe esse tipo de situação. Está claro que eles não estão bem, porque a segurança que você tem com a bola costuma indicar o nível da equipe."

Para De Boer, o problema vai além da escolha de Torrents. "Uma equipe que quer ser dominante, como o Ajax, depende especialmente disso. Mais uma vez, não mostraram isso hoje, e por isso continuam sofrendo esses gols. Isso realmente precisa acabar", alertou o ex-jogador da seleção holandesa.



