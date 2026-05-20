Francesco Farioli responde às duras críticas de Wesley Sneijder: “Mas ele jogou sob o comando de Mourinho”

As críticas de Wesley Sneijder ao estilo de jogo do Ajax sob o comando de Francesco Farioli ainda estão frescas na memória do italiano. Isso fica evidente nas declarações que ele fez ao Algemeen Dagblad.

No Ajax, Farioli foi criticado, entre outros por Sneijder, por não praticar o “verdadeiro futebol do Ajax”. Para Farioli, porém, isso não era importante. “Previsível, pouco divertido… Para mim, essa parte não importa muito”, afirma ele ao AD. “O que conta é que os jogadores acreditem no que fazemos. E que percebam a utilidade disso.”

“Wesley Sneijder era um dos meus melhores amigos e dizia sempre que aquilo não era futebol do Ajax”, diz ele com um piscar de olhos. “Mas ele jogava sob o comando de Mourinho na Internazionale. Eto’o era então uma espécie de zagueiro. Sneijder ganhou tudo, em parte porque ele também se colocou a serviço da equipe. E vi recentemente que ele disse em uma entrevista que Mourinho é realmente o Special One.”

“O que quero dizer é: esteja você envolvido ou não, se alguém é capaz de criar uma mentalidade ou um espírito de equipe que dê aos jogadores a sensação de que fazem parte de algo maior, essa é uma das maiores qualidades que um treinador pode ter. A meu ver, isso é mais importante do que qualquer ideia tática.”

Segundo o treinador tão querido pelos torcedores do Ajax, ele não mudou muito sua filosofia de jogo no Porto. No campeonato português, ele foi campeão logo na sua primeira temporada. “Eles podiam atacar a mim e à comissão técnica com uma bazuca numa pesquisa anônima este mês. Mas não tinham do que reclamar. Disseram que se sentiam muito à vontade em tudo o que precisam fazer em campo.”

Farioli espera, apesar de não ter conquistado o título com o Ajax, ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento do clube. “Se o futebol holandês ou os torcedores do Ajax, graças à minha passagem pelo clube, estiverem mais abertos a treinadores e métodos estrangeiros, isso só torna essa experiência ainda mais valiosa para mim.”

“Mas nossa mensagem foi muito clara”, continua ele. “Talvez nem sempre tenha sido bonito e espetacular, mas conseguimos ser eficazes e competitivos desde o início contra o PSV e o Feyenoord. As pessoas entenderam e valorizaram isso, o que nos levou à beira de um milagre esportivo incrível.”