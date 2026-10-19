Francesco Farioli fala com respeito sobre o PSV antes do confronto de terça-feira pela fase de liga da Champions League. O técnico do FC Porto também comenta sua breve passagem pelo Ajax.

"O PSV foi campeão nacional três vezes seguidas, então merece respeito. Mas, com o apoio da nossa torcida, podemos vencer", afirmou Farioli, em tom combativo, nesta segunda-feira, durante uma entrevista antes da visita do PSV a Portugal.

"Conhecemos as qualidades do PSV, porque analisamos bem seus jogos. Seus números são impressionantes. O PSV marcou mais de cem gols na Eredivisie em cada uma das últimas três temporadas e foi campeão no ano passado com quase vinte pontos de vantagem. Portanto, não há dúvidas sobre suas qualidades", disse o treinador italiano, atento ao risco de subestimar o adversário de terça-feira.

Farioli ressalta que seu passado no Ajax não interfere na preparação para o confronto com o PSV. "O passado é passado. Agora estou em outro clube, e eles têm muitos jogadores novos", afirmou o técnico, que venceu o PSV duas vezes durante sua passagem pelo Ajax.

Apesar de não ter conquistado o título nacional, o treinador do Porto guarda boas lembranças de sua temporada no Ajax. "Foi a primeira vez que trabalhei em um clube realmente grande. Tinha uma boa relação com as pessoas do Ajax e com a diretoria. E essas amizades permanecem."

Na terça-feira, portanto, Farioli enfrentará Bosz, que também teve uma breve passagem pelo Ajax. "Todos os times dele têm um estilo de jogo reconhecível. Jogam de forma ofensiva e com muita intensidade", elogiou o técnico do PSV.

O Porto perdeu na Champions League para o Manchester City (0 a 2) e para o Real Betis (3 a 2). O PSV somou um ponto contra o Shakhtar Donetsk (1 a 1) e perdeu por pouco, por 1 a 0, fora de casa para o RB Leipzig.