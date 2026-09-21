Francesco Farioli é duramente criticado após declarações polêmicas sobre a arbitragem em torno de FC Porto x Benfica

Francesco Farioli venceu o Benfica por 3 a 1 no domingo e manteve a campanha perfeita do FC Porto. Ainda assim, recebeu críticas. O técnico do Benfica, Marco Silva, não gostou do comportamento do treinador italiano.

O ex-treinador do Ajax fez comentários antes da partida sobre a arbitragem portuguesa, e Silva não gostou nada disso. Farioli afirmou que, em termos de arbitragem, aconteciam "coisas estranhas" em jogos entre Porto e Benfica.

O zagueiro do Benfica Clément Lenglet recebeu o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo e precisou deixar o campo mais cedo. "No que diz respeito ao cartão vermelho, não vou comentar. Se o clube tem algo a dizer sobre o jogo, acho que deve fazê-lo", disse o ex-técnico de Fulham e Everton.

Ainda assim, ele deu atenção às declarações do colega de FC Porto. Segundo o português, Farioli fez essas declarações para influenciar o árbitro.

"Não sei se consigo aguentar isso até o fim da temporada. Venho de uma cultura diferente, mas aqui infelizmente é possível influenciar árbitros antes dos jogos, depois dos jogos, durante a semana, de todas as formas imagináveis, e às vezes isso até funciona. Na Premier League isso não acontece", afirmou o português de 49 anos.

Silva não quis se alongar mais sobre o assunto. "Acho que o Farioli vem depois de mim, então eu diria: aproveitem a chance e façam a pergunta a ele. Ontem ele falou, na semana passada só falou sobre 'coisas estranhas', então vocês podem participar da conversa, porque naturalmente vocês gostam disso", disse, irritado.

Em seguida, Farioli foi de fato questionado se o que acontece em Portugal é diferente da Inglaterra. "Não sei nada sobre isso, porque nunca trabalhei na Premier League", respondeu o italiano. "Acho que o que eu disse na semana passada foi baseado no meu sentimento. E, como eu já disse: acho que esta noite nada de estranho aconteceu, tudo correu bem."