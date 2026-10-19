Francesco Farioli descreve sua relação com o Ajax

Francesco Farioli fala com respeito sobre o PSV antes do confronto de terça-feira pela fase de liga da Champions League. O treinador do FC Porto também comenta sua breve passagem pelo Ajax.

"O PSV foi campeão nacional três vezes seguidas, então merece respeito. Mas, com o apoio da nossa torcida, podemos vencer", afirmou Farioli, em tom confiante, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, antes da visita do PSV a Portugal.

"Conhecemos as qualidades do PSV, pois analisamos bem seus jogos. Seus números são impressionantes. O PSV marcou mais de cem gols na Eredivisie em três temporadas consecutivas e foi campeão no ano passado com quase 20 pontos de vantagem. Portanto, não há dúvidas sobre suas qualidades", disse o técnico italiano, atento para não subestimar o adversário de terça-feira.

Farioli ressaltou que seu passado no Ajax não interfere na preparação para o confronto com o PSV. "O passado é passado. Agora estou em outro clube, e eles têm muitos jogadores novos", afirmou o treinador, que venceu o PSV duas vezes durante sua passagem pelo Ajax.

Apesar de não ter conquistado o título nacional, o treinador do Porto guarda boas lembranças de sua temporada no Ajax. "Foi a primeira vez que trabalhei em um clube realmente grande. Tive uma boa relação com as pessoas do Ajax e com a diretoria. E essas amizades permanecem."

Na terça-feira, Farioli enfrentará Bosz, que também trabalhou por um breve período no Ajax. "Todos os times dele jogam de um jeito reconhecível. Atacam e jogam com muita intensidade", elogiou o treinador do PSV.

O Porto perdeu na Champions League para o Manchester City (0-2) e o Real Betis (3-2). O PSV somou um ponto contra o Shakhtar Donetsk (1-1) e perdeu por 1-0 para o RB Leipzig fora de casa.