Copa do Mundo - Semifinal 14 de jul. de 2026 - 15:00 AT&T Stadium

França x Espanha começará em 14 de julho de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Este grande confronto europeu coloca frente a frente uma pressão em alta intensidade e um jogo de posse intrincado, prometendo um duelo tático de elite sob os refletores. Para garantir que suas apostas pré-jogo e apostas personalizadas em jogadores tenham o máximo de flexibilidade financeira, o ideal é se registrar com um código. Leia nosso guia simples para ativar suas recompensas por meio do nosso válido código promocional da Stake.

Gigantes europeus se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo

Em sua terceira semifinal consecutiva de Copa do Mundo, a França, bicampeã, precisa passar pela campeã europeia Espanha para chegar à terceira final seguida. É uma perspectiva de dar água na boca, e temos tudo o que você precisa saber antes do confronto titânico de terça-feira, com Argentina ou Inglaterra esperando por elas na decisão de domingo.

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Como França e Espanha chegaram até aqui

A França tem mostrado força neste torneio com seis vitórias consecutivas, o que a levou à liderança do Grupo I. Les Bleus depois eliminaram Suécia, Paraguai e Marrocos, marcando 16 gols no processo e sem sofrer nenhum sequer no mata-mata até agora. A vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai fez a equipe se segurar e conquistar o resultado quando não estava em sua melhor forma, mas o time de Didier Deschamps produziu uma atuação dominante contra um Marrocos muito sólido, vencendo por 2 a 0 apesar do pênalti perdido por Kylian Mbappe. O jogador do Real Madrid compensou isso mais do que bem, marcando e depois dando assistência para Ousmane Dembele colocar sua seleção entre as quatro melhores. Deschamps, no comando em sua 26ª partida de Copa do Mundo aqui, adoraria se despedir em grande estilo.

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A Espanha tropeçou na estreia com um empate por 0 a 0 contra Cabo Verde, mas vem melhorando cada vez mais à medida que o torneio avança. As vitórias no mata-mata sobre Áustria (3 a 0) e Portugal (1 a 0) a levaram às quartas, onde sofreu seu primeiro gol no torneio, mas venceu a Bélgica por 2 a 1 para marcar este encontro com a França. Esta é apenas a segunda participação da Espanha em uma semifinal de Copa do Mundo e a primeira desde a campanha do título na África do Sul, em 2010.

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Mbappe segue sendo o principal nome

Com 20 gols em Copas do Mundo na carreira, Kylian Mbappe, de 27 anos, está a apenas um gol do total de 21 de Lionel Messi no torneio. Mbappe pode igualar a marca aqui, ou até ultrapassá-la, antes de Messi e Argentina medirem forças com a Inglaterra na quarta-feira. Mbappe vai insistir que conquistas individuais não se comparam a títulos coletivos, e ele estaria certo, mas é um registro impressionante que ele estará determinado a ampliar enquanto tenta conduzir seu time a mais uma final.

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Merino, o super reserva, pode ferir a França

A estrela do Arsenal Mikel Merino se tornou o primeiro homem na história da Copa do Mundo a marcar o gol da vitória em dois confrontos de mata-mata saindo do banco, com seu gol nos acréscimos contra a Bélgica. Merino tentará causar outro impacto decisivo saindo do banco contra a França, cujos reservas ainda não contribuíram diretamente para um gol no mata-mata.

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A Espanha é uma pedra no sapato de Les Bleus?

Desde o início da Rússia 2018, a Espanha perdeu apenas uma de 27 partidas em grandes torneios, permanecendo invicta nas últimas 14 e com nove jogos sem sofrer gols. O time do técnico Luis de La Fuente venceu sete dos últimos 10 jogos contra a França e estará confiante em suas chances. La Roja venceu Les Bleus por 2 a 1 nas semifinais da Euro 2024, e também triunfou em um eletrizante 5 a 4 na final da Liga das Nações da Uefa de 2025. Apesar disso, a Espanha é zebra nas casas de apostas da Copa do Mundo mais conhecidas do Reino Unido, com La Roja cotada em cerca de 9/4 na maioria das principais casas de apostas.

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Provável escalação da França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Provável escalação da Espanha

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

França x Espanha: fatos e números

Onze dos 16 gols da França na Copa do Mundo de 2026 saíram depois do intervalo.

A França tem a maior média de finalizações no alvo por jogo entre todas as seleções na Copa do Mundo de 2026 (7,8).

Apenas quatro dos últimos 16 jogos da Espanha tiveram gols dos dois times.

Lamine Yamal marcou três gols em suas duas aparições contra a França até agora.

A Espanha não perdeu nenhum de seus últimos 36 jogos em 90 minutos, desde março de 2024 (V26, E10). Se essa sequência notável for ampliada aqui, ela igualará o recorde histórico da Itália de 37, estabelecido em 2021.

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Elenco de 26 jogadores da França

Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).

Meio-campistas: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).

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Elenco de 26 jogadores da Espanha

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Atacantes: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Notícias dos times & elencos

O técnico da França, Didier Deschamps, não confirmou uma escalação provável, e nenhuma lesão ou suspensão oficial foi declarada. A principal preocupação física antes da partida é Kylian Mbappe, que foi substituído durante as quartas de final contra Marrocos com um problema no tornozelo. Imagens recentes do centro de treinamento francês o mostram se movimentando livremente e de bom humor, embora nenhuma confirmação oficial sobre sua condição física tenha sido fornecida. Novas atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também não divulgou um XI projetado, e nenhuma lesão ou suspensão foi listada. O elenco parece estar totalmente disponível, com Lamine Yamal entre aqueles que devem ter papel de destaque. Quaisquer mudanças na disponibilidade de qualquer um dos lados serão refletidas aqui à medida que as informações forem confirmadas.

O próximo confronto da Copa do Mundo entre França e Espanha reúne duas seleções potentes, prometendo uma intensa batalha tática no cenário internacional. Partidas de grandes torneios dessa magnitude geram ampla discussão entre torcedores que analisam a dinâmica das equipes e a disponibilidade dos principais jogadores antes do jogo. Para os entusiastas do futebol que desejam explorar mercados de apostas esportivas e acompanhar odds ao vivo ao longo da competição, concluir o processo de cadastro na bet9ja oferece um caminho direto para acessar várias opções do torneio. Registrar uma conta com antecedência garante que os usuários possam monitorar convenientemente os desdobramentos da partida e ver as opções de aposta disponíveis à medida que o torneio se desenrola.

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