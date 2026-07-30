O FC Twente não conseguiu se classificar para a terceira fase preliminar da Liga Europa na noite de quinta-feira. Contra o Ferencváros, a equipe de John van den Brom só reagiu tarde demais, o que resultou em um empate por 2 a 2. Wout Weghorst e Lucas Vennegoor of Hesselink foram os responsáveis pelos gols tardios do Twente.
Em Budapeste, era preciso reverter a desvantagem de 2 a 1 do jogo de ida, mas o técnico Van den Brom não viu motivo para mudar sua escalação inicial. Weghorst começou mais uma vez entre os titulares, enquanto Sam Lammers acabaria entrando no decorrer da partida.
O Twente foi pressionado principalmente nos minutos iniciais, embora isso ainda não tenha gerado grandes chances imediatamente para o Ferencváros. Thomas van den Belt, no entanto, ajudou os húngaros ao cometer um pênalti de maneira infantilmente fácil. Toon Raemaekers cobrou com frieza para fazer 1 a 0.
Um duro golpe, portanto, para os Tukkers, que precisavam correr atrás. Aos 36 minutos, o Twente recebeu uma ajuda: Philippe Rommens pisou forte com as travas na canela de Ramiz Zerrouki, o que, após intervenção do VAR, lhe rendeu um cartão vermelho.
O cartão vermelho ao menos fez com que o Twente passasse a aparecer mais no campo do adversário, mas criar chances se mostrou, assim como na semana passada, um problema enorme. As entradas de Lammers e Daouda Weidmann pouco mudaram esse cenário.
Pior ainda: aos 53 minutos, o Twente sofreu o golpe de misericórdia. Joseph, que na semana passada também marcou duas vezes, recebeu a bola em seu próprio campo, deixou Stav Lemkin para trás em uma arrancada impressionante e chutou de forma surpreendente no canto curto, sem chances para Lars Unnerstall: 2 a 0.
O Twente tentou forçar uma pressão final, mas ela só ganhou forma de verdade após o gol que recolocou a equipe no jogo, marcado por Weghorst aos 82 minutos. Ele transformou uma cabeçada de Marko Pjaca no 2 a 1. A confiança voltou, ainda mais quando Lucas Vennegoor of Hesselink cabeceou de forma excepcional o 2 a 2 para o fundo da rede. Lemkin ainda poderia ter se transformado no herói da noite, mas cabeceou raspando por cima.
A eliminação não significa que o Twente esteja totalmente fora da Europa. A equipe de Van den Brom entra na terceira fase preliminar da Conference League, na qual o FC DAC 1904 será o adversário. O Ajax também se classificou para essa fase na noite de quinta-feira.