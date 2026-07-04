Fozina: Agora todo mundo sabe onde fica Cabo Verde no mapa!

Fozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, expressou seu orgulho e satisfação com o desempenho de sua equipe na Copa do Mundo de 2026, apesar da eliminação precoce nas oitavas de final diante da Argentina, atual campeã mundial, afirmando que os “Tubarões Azuis” saíram de cabeça erguida após provarem ser um adversário de peso para os atuais campeões mundiais.

Em declarações à imprensa na zona mista do Hard Rock Stadium, em Miami, após a derrota para a Argentina (2 a 3) na prorrogação, o goleiro de 40 anos disse: “Perdemos de cabeça erguida e agora precisamos descansar e pensar no futuro, mas estou muito orgulhoso do trabalho que realizamos como equipe”.

Fuzinia, que teve uma atuação heroica na partida e manteve o empate contra os argentinos por um longo tempo, realizando oito defesas antes de sofrer o gol na prorrogação, acrescentou: “Hoje, fomos um adversário forte para a Argentina e jogamos com toda a garra contra todas as seleções”.

Esse entusiasmo permitiu que os “Tubarões Azuis”, que nunca antes haviam demonstrado sua força em uma partida da Copa do Mundo, terminassem a fase de grupos invictos, após conquistarem três empates consecutivos (0 a 0 contra a Espanha, atual campeã da Eurocopa, 2 a 2 contra o Uruguai e 0 a 0 contra a Arábia Saudita).

O experiente goleiro continuou: “As coisas terminaram com um final triste, mas sinto orgulho e satisfação pela jornada que percorremos. A Copa do Mundo significa muito para nós, pois era uma meta que almejávamos há muito tempo; nos classificamos e realizamos o sonho, não apenas o meu, nem apenas o da seleção nacional, mas o sonho de todo o povo do arquipélago”.

E concluiu: “Ninguém precisa mais perguntar o que é Cabo Verde, pois todos sabem onde ficamos no mapa. Provamos que somos capazes de competir com algumas das melhores seleções do mundo”.