Foto: Yamal promete ao Atlético uma batalha épica ao estilo da NBA

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, acredita na capacidade de sua equipe catalã de superar o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Logo após o término da partida de ida no Estádio Camp Nou, e apesar do choque da derrota por 0 a 2, Yamal enviou uma mensagem positiva através de sua conta no Instagram, dizendo: “Ainda não acabou”.

Agora, a menos de 48 horas do jogo de volta no Estádio Metropolitano de Riad, e após seu grande desempenho no clássico da Catalunha, Lamine continuou a dar motivos para otimismo.

Desta vez, Lamine Yamal publicou uma foto do lenda do basquete, LeBron James, comemorando o título da NBA conquistado com o Cleveland Cavaliers na final de 2016.

O jornal “Mundo Deportivo” mencionou que a foto de LeBron James não é comum, mas carrega uma mensagem implícita de fé na reviravolta na partida de terça-feira contra o Atlético de Madrid.

Essa foto não foi apenas um registro da comemoração, mas um testemunho da milagrosa remontada do Cleveland Cavaliers em 2016, quando eles reverteram uma desvantagem de 1 a 3 para conquistar um título histórico contra o Golden State Warriors, em uma conquista sem precedentes.

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