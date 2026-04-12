Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Foto: Yamal promete ao Atlético uma batalha épica ao estilo da NBA

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões
L. Yamal
Espanha

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, acredita na capacidade de sua equipe catalã de superar o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Logo após o término da partida de ida no Estádio Camp Nou, e apesar do choque da derrota por 0 a 2, Yamal enviou uma mensagem positiva através de sua conta no Instagram, dizendo: “Ainda não acabou”.

Agora, a menos de 48 horas do jogo de volta no Estádio Metropolitano de Riad, e após seu grande desempenho no clássico da Catalunha, Lamine continuou a dar motivos para otimismo.

Desta vez, Lamine Yamal publicou uma foto do lenda do basquete, LeBron James, comemorando o título da NBA conquistado com o Cleveland Cavaliers na final de 2016.

O jornal “Mundo Deportivo” mencionou que a foto de LeBron James não é comum, mas carrega uma mensagem implícita de fé na reviravolta na partida de terça-feira contra o Atlético de Madrid.

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Essa foto não foi apenas um registro da comemoração, mas um testemunho da milagrosa remontada do Cleveland Cavaliers em 2016, quando eles reverteram uma desvantagem de 1 a 3 para conquistar um título histórico contra o Golden State Warriors, em uma conquista sem precedentes.

Leia também

Três palavras... Simeone grita com os jogadores do Atlético de Madrid 

Yamal

Publicidade