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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Foto intitulada “Somos todos irmãos”… Um momento emocionante após a goleada da Alemanha sobre Curaçao

Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Copa do Mundo
F. Nmecha
Alemanha
Curaçao
EUA

Essas imagens ficarão na memória como alguns dos momentos mais marcantes da história da Copa do Mundo

O final da partida entre Alemanha e Curaçao, no último domingo, foi marcado por uma cena emocionante, que ficará para sempre entre os momentos mais marcantes da história da Copa do Mundo.

A Alemanha venceu Curaçao, que participa pela primeira vez da Copa do Mundo, por um placar esmagador (7 a 1), mostrando suas garras logo na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto os jogadores saudavam a torcida após a partida, ocorreu o momento mais marcante do jogo: formou-se um pequeno círculo no meio do campo em torno de alguns jogadores da seleção de Curaçao, Felix Nemisha e Jonathan Tah, a dupla da seleção alemã, entrelaçaram as mãos e se curvaram em um momento de reflexão, uma pausa na atmosfera de intensa competição ao longo dos 90 minutos.

Em entrevista concedida ao canal alemão “ARD” após a partida, Felix Nemisha, autor do primeiro gol, comentou sobre esse momento: “Durante a partida, éramos adversários, mas depois disso, nos tornamos todos irmãos”.

Ele acrescentou: “Fizemos uma breve oração juntos porque continuamos muito gratos”.

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As seleções da Alemanha e de Curaçao disputam o Grupo E da Copa do Mundo, ao lado das seleções da Costa do Marfim e do Equador.



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