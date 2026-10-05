Foto: Cristiano Ronaldo ignora a crise de Jesus com um largo sorriso

Cristiano Ronaldo não precisou de muitas palavras para responder à polêmica que o cercou nos últimos dias, pois escolheu que seu retorno aos treinos do Al-Nassr fosse sua primeira mensagem após a crise que o envolveu com o português Jorge Jesus, técnico da seleção nacional.

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Ronaldo se juntou aos treinos do Al-Nassr nesta segunda-feira, aparecendo pela primeira vez desde que deixou a concentração da seleção portuguesa, e exibia um largo sorriso no rosto, em uma cena que refletiu sua concentração na próxima etapa, ignorando os comentários que o ligaram à recente crise com Jesus.

O período recente havia registrado ampla polêmica sobre a relação de Ronaldo com o técnico da seleção portuguesa, depois que o capitão do "Brasil da Europa" não participou do confronto contra a Noruega, antes que as especulações aumentassem sobre seu futuro com a seleção, levando-o a deixar a concentração de Portugal e retornar ao seu clube.

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Ronaldo agora começa a se concentrar em sua missão com o Al-Nassr, que se prepara para retomar as disputas da Saudi Pro League após o período da data Fifa, enquanto a equipe segue com os preparativos para o próximo confronto, contra o Al-Diriyah.

O Al-Nassr se prepara para enfrentar o Al-Diriyah na noite da próxima sexta-feira, pela oitava rodada da Saudi Pro League, em uma partida na qual a equipe espera manter seus resultados positivos, enquanto Ronaldo será um dos nomes de maior destaque cuja presença a torcida aguarda após seu retorno aos treinos.