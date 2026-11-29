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O Fortuna Sittard perdeu pela primeira vez na Eredivisie desde 12 de setembro. Em casa, o time de Danny Buijs parecia perto de ficar com os pontos, mas o Heerenveen marcou duas vezes nos minutos finais e venceu por 2 a 1.

Em um primeiro tempo truncado, o Heerenveen teve mais posse de bola, mas não criou grandes chances. Ringo Meerveld foi quem mais se aproximou de abrir o placar, mas Luuk Koopmans fez uma defesa atenta.

Mesmo com pouca posse, o Fortuna conseguiu criar algumas oportunidades. Após uma transição rápida, Kristoffer Peterson finalizou nas mãos de Bernt Klaverboer, enquanto Rodrigo Guth cabeceou por muito pouco acima do gol após escanteio cobrado por Mohammed Ihattaren.

Assim, o primeiro tempo terminou sem gols em Sittard. O placar, porém, mudou logo após o intervalo. Justin Hübner cabeceou com firmeza para a rede após escanteio cobrado por Shiloh ‘t Zand: 1 a 0.

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Com a vantagem, o Fortuna passou a se concentrar ainda mais na defesa. O time de Buijs reduziu os espaços ao máximo, e o Heerenveen teve muita dificuldade para encontrar uma brecha.

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As chances eram raras, e o Heerenveen não aproveitou as que teve. Koopmans desviou para o travessão um chute potente de Maxence Rivera, e uma confusão na área também não rendeu nada ao time visitante.

Aos 80 minutos, Dylan Vente chegou a pensar que havia marcado o empate, mas o árbitro Jannick van der Laan assinalou uma falta de Robert Uldrikis. Com o pé erguido, ele quase atingiu o rosto de um adversário, e o gol foi anulado.

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O lance, porém, deu início a uma pressão final do Heerenveen, que passou a criar chances. Vente teve duas grandes oportunidades, mas não acertou o alvo. Ainda assim, o empate saiu: Uldrikis tocou na bola, que desviou em Guth antes de entrar.

A torcida visitante já comemorava o ponto, mas, um minuto depois, a festa ficou ainda maior. Após uma confusão inacreditável dentro da área, a bola sobrou para Luca Oyen, que marcou o gol da vitória por 2 a 1 nos acréscimos. Os pontos foram para Heerenveen, que chegou à sexta vitória consecutiva e se instalou entre os primeiros colocados da Eredivisie.