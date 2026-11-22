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O Fortuna Sittard voltou bem da pausa para as seleções. A equipe do técnico Danny Buijs, que deixará o clube, venceu o Go Ahead Eagles em Deventer por 1 a 0 e impôs ao adversário sua primeira derrota em casa na temporada. Anthony Descotte marcou o único gol da partida logo após o intervalo. Com os três pontos, o Fortuna ocupa com folga a sétima posição, enquanto o Go Ahead é o nono, seis pontos atrás.

Depois de um início de jogo sem brilho, a primeira chance clara enfim surgiu na metade do primeiro tempo. Melle Meulensteen recebeu a bola nas imediações da área e finalizou bem. Luuk Koopmans, porém, estava atento e espalmou a bola para longe do canto.

O lance deu confiança ao Go Ahead, e faltou pouco para o artilheiro Sören Tengstedt marcar seu décimo gol na Eredivisie nesta temporada. O dinamarquês de 26 anos girou e bateu forte para fora. Pouco depois, finalizou em cima de Koopmans.

Ficou claro que o Go Ahead havia assumido a iniciativa e, na prática, não a perderia pelo restante da partida, embora o Fortuna tenha criado algumas chances com Sven Simons e Anthony Descotte pouco antes do intervalo.

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Logo após o intervalo, os visitantes abriram o placar. Mohamed Ihattaren iniciou a jogada do gol com um belo passe em profundidade para Kristoffer Peterson, que havia entrado em campo. O sueco cruzou rasteiro, e Descotte só teve o trabalho de completar: 0 a 1.

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O Go Ahead pareceu chegar rapidamente ao empate quando Meulensteen finalizou após passe de Victor Edvardsen. O replay, porém, mostrou que o sueco estava impedido ao receber a bola.

A cerca de vinte minutos do fim, o Go Ahead deveria ter marcado ao criar várias chances claras em questão de segundos. A confusão na área e as tentativas de Mathis Suray, Stefán Ingi Sigurdarson e Joris Kramer, para incredulidade da torcida, não deram resultado.

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O Go Ahead continuou pressionando. Tomas Gálvez, que entrou no lugar de Thibo Baeten, soltou um bom chute em direção ao gol, mas Koopmans voltou a responder com uma bela defesa por reflexo.

Nem mesmo o zagueiro Gerrit Nauber, deslocado para o ataque para causar problemas à defesa, conseguiu mudar o rumo do jogo. Na próxima semana, o Fortuna recebe outra equipe em boa fase, o sc Heerenveen. O Go Ahead visita o PSV.