O Fortuna Sittard conquistou neste sábado sua primeira vitória na Eredivisie nesta temporada. Graças aos gols no início de Philip Brittijn e Lequincio Zeefuik e, sobretudo, a uma série de grandes defesas de Mattijs Branderhorst, o SC Cambuur foi derrotado por 3 a 1. Os visitantes de Leeuwarden se apresentaram melhor do que na semana passada contra o Excelsior (0 a 4), mas seguem sem somar seu primeiro ponto. Com a vitória e o empate por 2 a 2 com o PSV na semana passada, o Fortuna teve um grande início.

O Fortuna tomou a iniciativa desde o começo e logo viu isso ser recompensado. Um chute forte de Ole Romeny foi bem defendido pelo goleiro do Cambuur, Thijs Jansen, que ainda assim teve de ceder escanteio. Foi a partir daí que o time do técnico Danny Buijs abriu o placar. Mohammed Ihattaren levantou a bola na cabeça de Brittijn, que cabeceou com categoria para marcar: 1 a 0.

O Cambuur produziu pouco e, além disso, em um de seus primeiros ataques acabou caindo diretamente na armadilha limburguesa. Jasper Dahlhaus achou um passe longo preciso para Zeefuik, que depois do domínio poderia ter escolhido Romeny. O atacante preferiu a jogada individual, não teve problemas com Lucas Jetten e Ismael Baouf e bateu forte no canto oposto para fazer 2 a 0.

Contra o andamento da partida, o Cambuur voltou de vez para o jogo aos 21 minutos. Rafik El Arguioui tabelou com Nicky Souren e recebeu a bola de volta em movimento. Na sequência, o ponta passou por Siebe Wylin, Justin Hubner e Dahlhaus, antes de coroar sua bela jogada ao superar Branderhorst de perto: 2 a 1.

O Fortuna se esqueceu de jogar depois do gol que recolocou o adversário na partida, e isso deu cada vez mais esperança ao Cambuur. Assim, Branderhorst precisou tirar do seu repertório uma defesa brilhante para espalmar para escanteio a cabeçada do atacante Sami Bouhoudane que ia no ângulo. Pouco depois, Jetten também teve uma boa chance, mas sua finalização foi bloqueada por muito pouco.

Após o intervalo, o Cambuur manteve a melhora, jogou para a frente e criou chances. Souren, por exemplo, finalizou depois de excelente trabalho de preparação de Ilyes Hamache, mas Branderhorst apareceu mais uma vez. Desta vez, ele defendeu com os punhos. Pouco depois, o goleiro voltou a salvar de forma felina, em uma tentativa de muito perto de Baouf.

O Cambuur passou a jogar de forma cada vez mais ofensiva e era empurrado para a frente pelo técnico Johan Plat e sua comissão técnica, da qual também faz parte a lenda do clube e atual auxiliar Henk de Jong. Nos acréscimos, justamente Branderhorst escapou de um pênalti, quando chegou atrasado e acertou Nicolas Binder. O destaque da partida, porém, saiu impune.

Mais do que isso: já bem dentro dos acréscimos, o Fortuna ampliou a vantagem para dois gols. O capitão Ivo Pinto cruzou com perigo para o reserva 'T Zand, que invadiu a área no momento certo e ainda finalizou com categoria, com a parte interna do pé. Assim, depois de um fim de jogo angustiante, o Fortuna pôde enfim respirar aliviado: 3 a 1.



