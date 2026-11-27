Como assistir a Fortaleza x Criciúma com uma VPN

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. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Série B - Final 28 de nov. de 2026 - 18:00

O Fortaleza recebe o Criciúma em um confronto pela Série B entre equipes separadas por apenas uma posição na tabela. O local e o horário exato da partida ainda não foram confirmados.

Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza ocupa a quarta posição. O time chega após uma sequência irregular de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela liga.

A derrota mais recente veio em 22 de novembro, quando o Criciúma venceu por 1 a 0. O Fortaleza marcou apenas quatro gols nesse período e buscará melhorar seu desempenho ofensivo desta vez.

O Criciúma, comandado por Umberto Louzer, está em quinto e chega embalado por essa vitória. A equipe venceu duas das últimas cinco partidas, embora as três derrotas mostrem sua irregularidade.

O time visitante também venceu duas vezes em 2026, contra apenas uma derrota para o Fortaleza, mas o retrospecto mostra que o Fortaleza ganhou os outros dois confrontos deste ano, incluindo uma vitória por 2 a 0 fora de casa em agosto. O Criciúma espera que o resultado mais recente marque uma virada.

Veja como acompanhar o jogo e confira as principais informações antes de a bola rolar.

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