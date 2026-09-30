"As sanções não podem ser apenas de natureza financeira, elas precisam ir muito além disso. Se o recurso do clube fracassar, o City não pode permanecer na liga", disse Bernstein à britânica BBC.

Antes da entrevista de Bernstein, a Premier League havia informado que o ManCity foi considerado culpado na maioria das acusações por graves violações das regras financeiras entre 2009 e 2018. O rol de punições inclui sanções pesadas, desde uma alta multa até o rebaixamento forçado ou a cassação de vários títulos.

Para contextualizar os acontecimentos envolvendo o ex-vencedor da Liga dos Campeões, Bernstein, chefe dos Citizens de 1998 a 2003 e depois por dois anos à frente da Federação Inglesa, a FA, só encontrou palavras drásticas. "É muito, muito sério. Acho terrível. Estamos falando de um clube de futebol que faz parte de uma liga, e toda a credibilidade da liga está em jogo", afirmou o homem de 83 anos: "Trata-se de uma forma profundamente enraizada de fraude e, se for assim, isso é algo tão sério que vai além das autoridades do futebol."