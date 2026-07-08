Forças de segurança em grande número e drones... A França teme que se repita o cenário de 2022 contra o Marrocos

A capital francesa, Paris, se prepara para garantir a segurança durante a partida da seleção francesa contra o Marrocos, marcada para amanhã à noite, quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida está prevista para começar às 22h, horário da França, em meio a medidas de segurança reforçadas em antecipação à concentração de torcedores.

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A emissora francesa “Monte Carlo” informou que, a cerca de 5.525 quilômetros da cidade de Boston, que sediará o confronto entre França e Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, Paris se prepara para este evento tão aguardado.

Enquanto se espera que milhares de torcedores franceses cheguem ao Estádio Gillette para acompanhar o confronto entre os Gauleses e os Leões do Atlas, as autoridades trabalham para organizar a segurança, para que as possíveis comemorações nas ruas da capital não se transformem em tumultos.

Medidas antecipadas

Embora o início da partida esteja marcado para as 22h (horário da França), as autoridades pretendem aplicar medidas de segurança a partir das 21h, segundo o jornal “Le Parisien”.

Além disso, a Comandância da Polícia emitiu uma decisão que permite que seus drones filmem as ruas, por ocasião das quartas de final da Copa do Mundo. Essa medida visa detectar mais rapidamente quaisquer possíveis incidentes ou vândalos, especialmente porque a semifinal da Copa do Mundo entre França e Marrocos, em dezembro de 2022, resultou em 266 prisões, das quais 167 ocorreram em Paris.

A proibição de fogos de artifício permanece em vigor até 20 de julho, especialmente após os atos de violência e desordens que se seguiram à conquista do título da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

Para evitar aglomerações espontâneas na Avenida dos Champs-Élysées durante o jogo, as autoridades decidiram fechar várias estações de metrô. Na linha 6, o serviço será suspenso entre as estações Charles de Gaulle-Étoile e Trocadéro; além disso, a estação Charles de Gaulle-Étoile ficará fechada ao público nas linhas 1 e 2.