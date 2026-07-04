Fora da Premier League... O City se despede de mais um jogador

O Manchester City anunciou oficialmente a saída de mais um jogador durante a atual janela de transferências de verão, desejando-lhe sucesso em sua nova aventura fora da Premier League.

O City divulgou um comunicado em seu site oficial, no qual afirma: “O Manchester City agradece hoje a Nathan Aké, após sua saída do clube, após seis anos repletos de títulos na cidade de Manchester”.

O zagueiro holandês, de 31 anos, foi transferido para o clube turco Fenerbahçe, após deixar sua marca durante a época de maior sucesso da história do Manchester City.

Aké contribuiu para que o Manchester City conquistasse 12 títulos importantes durante o período em que vestiu a camisa azul, incluindo quatro títulos da Premier League, um título da Liga dos Campeões, um título da Copa do Mundo de Clubes, dois títulos da FA Cup, dois títulos da League Cup, além do Charity Shield e da Supercopa da Europa.

Ele também desempenhou um papel importante durante a temporada da tríplice coroa histórica, considerada a mais grandiosa da história do Manchester City.

Aki encerrou sua trajetória no clube da melhor maneira possível, após contribuir para a conquista da Liga Inglesa e da FA Cup na última temporada.

O Manchester City, que entrará em uma nova era após a saída do técnico Pep Guardiola no final da última temporada, despediu-se recentemente de vários jogadores, entre os quais se destacam Bernardo Silva e John Stones.

Leia também:

“Ironia desprezível”... Reclamação urgente do Al-Ahly contra ofensa a estrela dos Faraós

Vídeo: Será que a Holanda quis isso?… Infantino levanta dúvidas após a classificação do Marrocos

