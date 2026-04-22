Esta é uma temporada abaixo do esperado para o PSV, que conquistou apenas o título nacional. Todos os dias úteis, o Voetbalzone apresenta uma tese sobre os principais clubes holandeses. Além disso, times fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. Nesta temporada, o PSV conquistou o título nacional mais cedo na história da VriendenLoterij Eredivisie, mas os de Eindhoven não passaram do inverno na Liga dos Campeões e perderam a semifinal da Eurojackpot KNVB Cup para o NEC (3 a 2). Você acha que o PSV deveria ter aproveitado melhor esta temporada? Deixe sua opinião nos comentários!

O primeiro fim de semana de abril poderia muito bem ter sido especial para o PSV. Se o clube vencesse sua partida e o rival Feyenoord perdesse pontos, ele se tornaria o campeão nacional holandês mais precoce de todos os tempos. O clube de Eindhoven cumpriu sua missão ao derrotar o FC Utrecht de forma dramática no sábado, 4 de abril. Couhaib Driouech marcou o gol da vitória por 4 a 3 aos 93 minutos, colocando o PSV um passo mais perto do título. Um dia depois, o Feyenoord não conseguiu passar pelo FC Volendam, e assim o 27º título nacional do PSV se tornou realidade.

Embora o PSV tenha melhorado seu recorde de campeão mais precoce da Eredivisie para 5 de abril (em 1978, foi campeão em 8 de abril), o clube poderia ter levantado o troféu antes. As duas partidas antes do confronto com o Utrecht foram perdidas. Em 22 de março, o PSV teve que reconhecer a superioridade do recém-promovido Telstar (3 a 1) pela segunda vez na temporada e, na semana anterior, perdeu para o NEC (2 a 3). Além disso, o clube perdeu pontos contra o modesto NAC Breda (2 a 2) em janeiro e, três semanas depois, foi derrotado pelo FC Volendam, também recém-promovido (2 a 1). Esses resultados fizeram com que o PSV, que parecia imbatível na Eredivisie, tenha melhorado o recorde de forma modesta.

Além do campeonato nacional, o time de Eindhoven também disputou competições europeias e teve a oportunidade de mostrar seu futebol no mais alto nível: a Liga dos Campeões. Enquanto o campeão nacional causou sensação no ano passado ao derrotar a Juventus na fase preliminar (4 a 3 no total das duas partidas) e chegar às oitavas de final, desta vez o desempenho foi decepcionante. O PSV não conseguiu se classificar entre as 24 melhores equipes e terminou na 28ª posição, um ponto atrás do SL Benfica, que foi a última equipe a avançar para a fase eliminatória.

Logo após o sorteio, já se comentava que o PSV poderia ter tido sorte melhor. O clube teve que enfrentar, entre outros, os campeões nacionais Liverpool e Napoli, além de jogar contra o Atlético de Madrid, o Newcastle United e o Bayer Leverkusen. Embora o PSV tivesse enfrentado um sorteio difícil, venceu as partidas de forma impressionante. Os de Eindhoven dominaram o Napoli em casa (6 a 2) e marcaram quatro gols em Anfield (vitória por 4 a 1 contra o Liverpool). No entanto, o PSV perdeu pontos nas partidas que mais importavam. Em casa, sofreu uma goleada contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica (1 a 3), e conquistou apenas um ponto na visita ao Olympiakos (1 a 1).

O PSV também não conseguiu obter sucesso na competição da copa. Eindhoven sonhou por muito tempo com uma possível dobradinha, mas a cidade ficou de mãos vazias após a semifinal; o PSV perdeu para o NEC, o que permitiu que o clube de Nijmegen fosse ao Kuip às custas do campeão nacional.

Após a derrota na semifinal da copa, o analista Kenneth Perez criticou a equipe de Peter Bosz e afirmou no programa Voetbalpraat, da ESPN, que esta está sendo uma temporada abaixo do esperado para o PSV. O ex-jogador dinamarquês considera que Bosz, com este elenco — que, segundo o Transfermarkt, vale quase 70 milhões de euros a mais do que o rival Feyenoord —, deveria ter chegado à final da Copa e passado o inverno na Liga dos Campeões.