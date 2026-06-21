Foi isso que a rainha Máxima disse a Brian Brobbey no vestiário da seleção holandesa

Brian Brobbey foi de ouro para a seleção holandesa na noite de sábado. O atacante do Sunderland marcou duas vezes em apenas um quarto de hora e colocou a Oranje com uma vantagem confortável de 2 a 0, o que também não passou despercebido pelo rei Willem-Alexander. Ele teve palavras elogiosas para Brobbey no vestiário, segundo relatou Mike Verweij no “Kick-off”, o podcast de futebol do De Telegraaf.

Já aos cinco minutos de jogo, a Holanda abriu o placar. Brobbey recebeu um passe da defesa, serviu Tijjani Reijnders, que, por sua vez, encontrou Cody Gakpo.

Gakpo, com o pé esquerdo, deixou a bola na medida para Brobbey, que assim conseguiu marcar o 1 a 0. Dez minutos depois, o jogador nascido em Amsterdã voltou a marcar. Ele desviou com a ponta do pé um cruzamento de Denzel Dumfries: 2 a 0.

No final, a Holanda venceu a Suécia por 5 a 1, graças a dois gols de Cody Gakpo e um gol do reserva Crysencio Summerville.

Após a partida, o rei Willem-Alexander entrou no vestiário. Lá, segundo Verweij, ele elogiou Brobbey.

“Willem-Alexander disse coisas muito legais para o Brian. Que ele tinha jogado bem. A Maxima também fez alguns elogios a ele”, conta Verweij.