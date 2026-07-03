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Foi intencional ou contaminação alimentar?.. Amostras de 8 jogadores da Tunísia deram positivo em exames antidoping

Tunísia x Países Baixos
Tunísia
Países Baixos
Copa do Mundo
Tunísia
Países Baixos
EUA

Nova crise atinge as Águias de Cartago na Copa do Mundo após resultados desastrosos

Reportagens confiáveis da imprensa revelaram que vários jogadores da seleção tunisiana apresentaram resultados positivos em exames antidoping durante a Copa do Mundo de 2026, em meio a especulações de que o caso estaria relacionado a contaminação alimentar e não ao uso intencional de substâncias proibidas.

De acordo com o que publicou o jornal britânico “Daily Mail” nesta sexta-feira, pelo menos oito jogadores da seleção da Tunísia apresentaram traços da substância “clenbuterol”, proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA), que é utilizada clinicamente para dilatar os brônquios, mas está incluída na lista de substâncias proibidas nos esportes competitivos.

As mesmas fontes confirmaram que as investigações preliminares indicaram que a causa desses resultados se deve ao consumo de carne contaminada durante a estadia da seleção no México, e não para fins de melhoria do desempenho esportivo.

O jornal explicou que as federações e os clubes nos quais os jogadores atuam foram informados dos resultados, embora não se preveja a adoção de medidas punitivas contra eles, uma vez comprovada a possibilidade de contaminação alimentar.

Esse desdobramento ocorre depois que a seleção tunisiana foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 com resultados desastrosos, ao sofrer três derrotas pesadas contra a Suécia (5 a 1), o Japão (4 a 0) e a Holanda (3 a 1), o que levou à demissão do técnico após a primeira partida — um fato sem precedentes na história da Copa do Mundo.

Este incidente traz à memória casos semelhantes ocorridos no México, onde já foram registrados resultados positivos em massa para a substância “clenbuterol” em competições internacionais devido à carne, principalmente em torneios continentais e categorias de base, antes que as investigações da época confirmassem a existência de contaminação alimentar em grande escala.

Por sua vez, a Federação Tunisiana de Futebol não emitiu nenhum comunicado oficial, enquanto a Federação Internacional de Futebol (FIFA) preferiu não se pronunciar sobre o caso até o momento.

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