A Federação Holandesa de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, o falecimento do árbitro internacional Rob De Brink, aos 38 anos, expressando seu profundo choque e pesar, sem revelar as causas da morte.

A morte de De Brink ocorreu poucas semanas após sua exclusão da lista de árbitros da Copa do Mundo de 2026, em consequência de sua prisão no Reino Unido sob a acusação de abuso sexual contra um adolescente, em um caso que gerou ampla polêmica nos círculos do futebol.

O falecido árbitro fazia parte da lista original de árbitros do Mundial deste verão, antes de sua carreira sofrer um forte abalo após sua prisão sob suspeita de ter cometido um crime de abuso sexual contra um adolescente na Grã-Bretanha.

Embora a acusação tenha sido posteriormente retirada, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou a decisão definitiva de excluir o nome de Debrenk da lista de árbitros da Copa do Mundo, em uma medida considerada por alguns como uma precaução para preservar a reputação do torneio.

Em declarações anteriores, De Brink expressou sua profunda tristeza pelo que passou, dizendo que estava “muito triste por ter sido acusado injustamente”, acrescentando que “sente uma grande decepção” por ter sido privado de participar do maior evento futebolístico mundial.

Até o momento, a Federação Holandesa de Futebol não emitiu nenhum comunicado oficial esclarecendo as circunstâncias da morte ou se ela está relacionada às pressões psicológicas a que o falecido árbitro foi submetido nos últimos tempos.

De Brink era considerado um dos árbitros em ascensão mais promissores da Europa, tendo apitado várias partidas internacionais importantes antes de sua carreira chegar a esse fim trágico.