Foggia oficializa reforço para o ataque vindo da França

Novo reforço para o ataque do Foggia. O clube da Puglia oficializou a contratação de Noé Clergé até junho próximo. Este foi o comunicado do Foggia: "O Calcio Foggia 1920 comunica ter adquirido em definitivo os direitos esportivos do jogador Noé Clergé, que se vincula ao clube até 30 de junho de 2027, com opção de renovação em determinadas condições."





Ponta esquerda, nascido na França em 7 de maio de 2004, Clergé se desenvolveu no futebol francês, mostrando ótimas qualidades atléticas e técnicas. Depois de se destacar entre os jovens nas categorias de base do FC 93, chegou ao Racing Club de France, com o qual disputou a National 3 e a National 1, confirmando-se como um perfil de grande perspectiva, velocidade e qualidade para o setor ofensivo do Foggia. Bem-vindo, Noé!"