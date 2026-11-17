Gaetano Auteri continuará como técnico do Foggia. O clube decidiu manter a confiança nele após uma longa conversa realizada na segunda-feira, durante a qual as partes avaliaram a situação da equipe e os próximos passos.
O encontro terminou com a vontade de ambas as partes de seguir trabalhando juntas, dando continuidade ao projeto técnico e mantendo Auteri no comando do Foggia.
Agora, porém, será necessária uma resposta concreta em campo. O Foggia precisa mudar de rumo e voltar a conquistar resultados já na próxima partida do campeonato, marcada para domingo, 22 de novembro, às 12h30, contra a Scafatese.
A posição na tabela exige uma mudança de ritmo: o Foggia ocupa atualmente a 17ª colocação, com 15 pontos, e precisa voltar a somar pontos para se afastar da zona de maior perigo e subir na classificação.
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