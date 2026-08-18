Foggia, Cianci a um passo: é ele o artilheiro para Auteri

Pietro Cianci, atacante de 30 anos do Arezzo, é o verdadeiro alvo do Foggia na busca por um centroavante de confiança para a categoria, com boas chances de que a operação possa ser concretizada. O Arezzo pede uma compensação pelo passe do jogador, que gostaria de um contrato de três anos para se vincular ao Foggia.





Até sábado, porém, a negociação não poderá ser concluída porque o Arezzo joga em Avellino e tem problemas no ataque por conta dos problemas musculares de Alberto Cerri, que, nas próximas horas, terá de passar por uma ressonância magnética para entender a gravidade da lesão. Mario Ravasio, também entre os desejos do Foggia, está de saída e, por isso, Pietro Cianci deve ser muito provavelmente o responsável por liderar o ataque do Arezzo no jogo fora de casa na Irpinia. Se o Foggia atender às exigências do clube toscano e do jogador de Bari, já na próxima semana poderá anunciar o atacante que marcou 93 gols em 414 partidas disputadas na carreira.