Fluminense: após bater o Fla, Diniz é exaltado por jogadores

O Tricolor bateu o Rubro-Negro por 1 a 0 e teve volume de jogo muito maior no Maracanã

Autor do gol que deu a vitória ao Fluminense, por 1 a 0, nos últimos minutos do segundo tempo, Luciano citou a diferença de investimento em relação ao Flamengo, que investiu pesado em contratações, após o triunfo na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

“Futebol se ganha onze contra onze e não com quem investiu mais em salário de jogadores, e hoje a gente deixou bem claro, a gente foi superior o jogo quase todo. Os caras não tiveram chances reais, foi só uma cabeçada, e sobressaiu o trabalho. Um mês de trabalho”, afirmou ao SporTV.

O Fluminense foi superior na partida, e o trabalho do técnico Fernando Diniz foi muito exaltado pelos seus comandados. O volante Bruno Silva, por exemplo, misturou o elogio com uma provocação ao rival, tamanha a superioridade do Tricolor na posse de bola e chances criadas.

“A gente cansou mais na comemoração do que na hora do jogo”, disse o meio-campista.