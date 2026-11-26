Em sua terceira temporada no Barcelona, o treinador alemão, que faz mais um bom início de temporada, levou sua equipe a superar o Sabah, do Azerbaijão, em uma partida complicada, já que se tratava da viagem mais longa do time catalão para um jogo fora de casa na Champions League.
Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, graças à vitória expressiva em Baku, Flick chegou a 150 gols na Champions League, marca alcançada em 49 partidas.
Com esses números, Flick, que atingiu essa quantidade de gols com o menor número de jogos, supera um dos maiores treinadores da história do futebol, Pep Guardiola, que precisou de 65 partidas para alcançar a mesma marca.
De acordo com o perfil do Opta, os técnicos Flick e Guardiola chegaram a esses números com os jogos disputados à frente do Bayern de Munique e do Barcelona.
Flick comandou o time bávaro em 18 partidas de Champions League, nas quais seus jogadores marcaram 57 gols.
Tópicos relacionados
Já no Barcelona, ele soma até agora 31 jogos, com 93 gols marcados pela equipe, depois dos quatro gols anotados contra o Sabah.
Por outro lado, Pep Guardiola disputou 49 partidas de Champions League no comando do Barcelona, com 116 gols marcados pela equipe. Ele precisou de mais 16 jogos com o Bayern de Munique, nos quais seus jogadores marcaram 35 gols.
Pep Guardiola completou seus 150 gols diante da Roma, em 5 de novembro de 2014.