Compartilhar Siga GOAL no Google

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, segue somando conquistas e consolidando seu lugar entre os melhores treinadores do futebol mundial.

Publicidade

Em sua terceira temporada no Barcelona, o treinador alemão, que faz mais um bom início de temporada, levou sua equipe a superar o Sabah, do Azerbaijão, em uma partida complicada, já que se tratava da viagem mais longa do time catalão para um jogo fora de casa na Champions League.

Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, graças à vitória expressiva em Baku, Flick chegou a 150 gols na Champions League, marca alcançada em 49 partidas.

Com esses números, Flick, que atingiu essa quantidade de gols com o menor número de jogos, supera um dos maiores treinadores da história do futebol, Pep Guardiola, que precisou de 65 partidas para alcançar a mesma marca.

De acordo com o perfil do Opta, os técnicos Flick e Guardiola chegaram a esses números com os jogos disputados à frente do Bayern de Munique e do Barcelona.

Publicidade Publicidade

Flick comandou o time bávaro em 18 partidas de Champions League, nas quais seus jogadores marcaram 57 gols.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Já no Barcelona, ele soma até agora 31 jogos, com 93 gols marcados pela equipe, depois dos quatro gols anotados contra o Sabah.

Por outro lado, Pep Guardiola disputou 49 partidas de Champions League no comando do Barcelona, com 116 gols marcados pela equipe. Ele precisou de mais 16 jogos com o Bayern de Munique, nos quais seus jogadores marcaram 35 gols.

Publicidade

Pep Guardiola completou seus 150 gols diante da Roma, em 5 de novembro de 2014.