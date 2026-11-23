Compartilhar Siga GOAL no Google

Hansi Flick tomou uma decisão surpreendente sobre Lamine Yamal antes do próximo confronto do Barcelona contra o Baku, em uma medida inesperada.

Publicidade

Em uma medida que transmite uma mensagem clara sobre a prioridade de preservar suas estrelas, o Barcelona decidiu manter Lamine Yamal na Espanha e não levá-lo ao Azerbaijão para o próximo confronto contra o Baku. Clube e jogador chegaram a um acordo para conceder a ele um período de descanso para recuperar a forma física, após semanas de pressão contínua causada pelo calendário apertado.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria do Barcelona e o jogador, dentro do plano da comissão técnica comandada por Hansi Flick para administrar a carga física e evitar que o jovem ponta sofra desgaste em razão da sequência de jogos e dos curtos períodos de recuperação entre as partidas.

A publicação explicou que o acúmulo de esforço físico no período recente, somado às baixas temperaturas previstas no Azerbaijão, levou a comissão técnica a agir com cautela em relação à situação do jogador, por se tratar de uma das peças fundamentais com que a equipe conta em todas as competições.

O "Sport" registrou a presença de Lamine Yamal no festival "Joan Gamper", na Cidade Esportiva do Barcelona, na manhã de hoje. No entanto, sua permanência nas instalações não durou muito: ele deixou o local menos de dez minutos após chegar, enquanto o clube se preparava para a viagem da equipe ao Azerbaijão.

Publicidade Publicidade

A ausência de Yamal na viagem não está ligada a nenhuma queda em seu comprometimento com o Barcelona. Trata-se de um acordo mútuo que visa dar a ele a chance de respirar, depois que a equipe disputou uma série de partidas em sequência, com média de aproximadamente um jogo a cada três dias, o que reduz as chances de os jogadores recuperarem totalmente as energias.