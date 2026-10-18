Flick recorre à antiga solução de Enrique para enfrentar a asfixiante crise do Barcelona diante do Paris Saint-Germain

O Barcelona enfrenta uma crise real antes do duelo com o Paris Saint-Germain, marcado para a próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Com Eric García e Jules Koundé fora da partida contra o Paris Saint-Germain por lesão, Hansi Flick, técnico do Barça, será obrigado a improvisar na linha defensiva, já que também não conta com Andreas Christensen.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que Pau Cubarsí é o único zagueiro totalmente à disposição, e espera-se que Gerard Martín, que terminou a partida contra o Real Betis com o pé inchado, esteja completamente recuperado antes da visita ao Parc des Princes.

Também não sobraram muitas opções na lateral. Diante da pouca participação de Alejandro Baldé nesta temporada (apenas 12 minutos contra o Racing), é provável que João Cancelo e Xavi Espart ocupem as duas laterais.

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Em princípio, o jogador português, mais experiente em sua posição não habitual, atuará pela esquerda, enquanto o catalão jogará pela direita.

Uma das opções a que Flick poderá recorrer em situações de emergência é escalar Rodri como zagueiro.



O jogador voltou a atuar ao lado de Pau Cubarsí nos minutos finais da partida entre Real Betis e Barcelona, depois de Eric García pedir substituição.

Vale lembrar que Rodri é capaz de jogar como zagueiro, posição na qual foi utilizado por Luis Enrique durante a Copa do Mundo de 2022.

Nesse caso, Marc Bernal e Gavi seriam candidatos a acompanhar Pedri no meio-campo, já que Frenkie de Jong ainda não retornou após uma ausência de quase quatro meses.



