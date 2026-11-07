Hansi Flick, técnico do Barcelona, falou sobre uma série de assuntos importantes antes do confronto com o Atlético de Madrid, marcado para este domingo, pelo Campeonato Espanhol, com destaque para a situação de Anthony Gordon e Jules Koundé, além da condição física do jovem Fariñas para a aguardada partida.

Sobre o nível de Anthony Gordon, Flick disse, segundo o jornal espanhol "As": "Ele nos dá muito com a bola. Ele a mantém, preserva a posse e não comete erros fáceis, e no último terço pode ser um pouco mais egoísta em situações de um contra um. Mas ele esteve muito bem nos últimos jogos, elevou seu nível, e estou feliz com isso".

Sobre a situação de Jules Koundé, o treinador alemão esclareceu: "Esperávamos que ele voltasse mais rápido, mas temos que cuidar dele. Precisamos acompanhar sua evolução dia após dia. A coisa está demorando um pouco mais, e esperamos vê-lo depois da data Fifa".

Flick abordou a condição de Fariñas e como ele se adaptou para jogar na posição de lateral-direito, dizendo: "Ele nunca jogou nessa posição antes, mas é um jogador muito bom do ponto de vista físico, tático e técnico. É impressionante como a La Masia forma os jogadores, e do lado direito, ao lado de Lamine Yamal, ele faz um trabalho muito bom".

E acrescentou: "Ele está em um nível que o habilita a disputar uma partida como a de amanhã. Diante do Aston Villa apresentou um nível excelente, e está pronto para o jogo de amanhã".