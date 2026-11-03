O Barcelona segue avançando em suas movimentações para contratar um zagueiro central e reforçar o elenco da equipe catalã durante o próximo mês de janeiro, visando garantir a continuidade na disputa por todos os títulos.

A diretoria esportiva do Barcelona, comandada por Deco, estuda diversas opções; e entre os nomes que surgiram no radar do clube está o zagueiro equatoriano Piero Hincapié, de 24 anos, que atualmente atua pelo Arsenal, onde não teve as oportunidades de jogo esperadas nesta temporada.

Segundo o jornal catalão "Sport", os problemas físicos e a forte concorrência na linha defensiva do clube londrino reduziram o papel de Hincapié nos planos do técnico Mikel Arteta.

O jogador equatoriano — que chegou ao Arsenal vindo do Bayer Leverkusen — enfrenta dificuldades para manter sua sequência, e atualmente não está entre as opções preferidas do treinador espanhol.

Mesmo assim, as características do jogador se encaixam perfeitamente no que o Barcelona procura; ele joga com o pé esquerdo, tem experiência internacional e também possui uma versatilidade tática que Hansi Flick valoriza de forma especial, já que pode atuar como zagueiro central e como lateral-esquerdo.

Essa dupla capacidade ampliaria as opções defensivas da equipe catalã durante o segundo turno da temporada, que se prevê repleto de grandes desafios.

Tanto Deco quanto Flick receberam excelentes relatórios sobre o internacional equatoriano, por isso o diretor esportivo fez contatos iniciais com os representantes do jogador para sondar sua disposição em trocar de clube e analisar a possibilidade de concluir a negociação durante a janela de transferências de inverno.

Mas essa operação, de todo modo, não será fácil; apesar de Mikel Arteta não contar com Hincapié como titular de forma regular no momento, ele se mostra bastante reticente em abrir mão de qualquer jogador em janeiro, e o técnico do Arsenal sabe que há muitas partidas restantes e não deseja reduzir suas opções em um elenco que precisa disputar várias frentes.

No momento, esse movimento continua sendo apenas exploratório e se insere nos esforços de Deco para encontrar soluções defensivas para a equipe catalã. Em contexto relacionado, a rede "Sky" informou que o Barcelona também sondou Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, que ainda figura na lista de alvos estabelecida pelo departamento esportivo do clube.

Os contatos relativos a Hincapié e o interesse em Bastoni confirmam que o Barcelona está explorando o mercado de zagueiros centrais, e Deco busca avaliar todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão final; um processo influenciado pelas exigências esportivas de Flick, por um lado, e pelas limitações financeiras do clube, por outro, de modo que o mês de janeiro vem ganhando importância crescente dentro do planejamento estratégico do clube catalão.