O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou que o confronto com o Paris Saint-Germain, amanhã, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, representa uma oportunidade para sua equipe provar suas capacidades.

Flick disse, na entrevista coletiva da partida: "Acredito que o jogo de amanhã é um bom teste para nós. Quero que nossa equipe jogue com confiança, como faz um time que venceu os últimos 11 jogos. Vamos enfrentar o melhor time do mundo nos últimos dois anos, e isso é uma oportunidade para nós".

Sobre Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, Flick disse: "Sua equipe apresenta um futebol magnífico, e ele é um dos melhores treinadores do mundo. Gosto muito da intensidade que ele imprime ao desempenho, da pressão que sua equipe exerce, da forma como os jogadores trocam de posição e da flexibilidade de seu sistema. Eles são impressionantes nesse nível, é um trabalho fantástico".

Sobre a situação de Gerard Martín e as opções disponíveis na linha defensiva, explicou: "Frenkie de Jong pode jogar, e Àlex Camps também está conosco. Tenho certeza de que tudo vai correr bem. Talvez não estejamos passando pelo melhor momento, mas temos que aceitar isso. Esperamos que Jules Koundé esteja pronto até o fim de semana".

Flick definiu a situação de Raphinha quanto à participação na partida, dizendo: "Ele estará na escalação titular amanhã".

Sobre a derrota para o Paris Saint-Germain no estádio de Montjuïc na temporada passada, o técnico do Barcelona disse: "Foi um jogo difícil. Neste ano, jogamos desde o início com o estilo que queremos. Somos uma equipe que tem confiança e sabe controlar a bola. Vamos ver o que acontece amanhã, estamos preparados. Nossos jogadores estão felizes por enfrentar o Paris Saint-Germain amanhã, pois é um grande time. Será uma grande oportunidade para provar o quanto somos fortes".

Sobre qual é a partida mais importante, entre o confronto com o Paris Saint-Germain e o Clássico, Flick respondeu: "A próxima partida é sempre a mais importante, e por isso o jogo de amanhã é o mais importante".

Flick se recusou a comentar a polêmica levantada em torno de Arda Güler durante o jogo entre Real Madrid e Sevilla, dizendo: "Essa pergunta não é dirigida a mim".

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Sobre as diferenças entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona no momento atual, explicou: "É uma questão de maturidade. Eles evoluíram e amadureceram como equipe nos últimos anos, e é impressionante o que conquistaram. Em sua última partida, conseguiram virar o placar em poucos minutos. Essa é a qualidade que possuem, além de terem jogadores fantásticos no banco de reservas".

Sobre estar perto de alcançar sua centésima vitória com o Barcelona, Flick disse: "Quando começamos aqui, já dissemos que estávamos preparados. Foi uma longa jornada. Valorizo o respeito e o carinho que recebo da torcida do Barcelona, é algo impressionante. Quando você vence, todos ficam felizes, e acredito que a equipe faz um trabalho fantástico. Estou muito orgulhoso dela".

E acrescentou: "Os jogadores voltaram de uma longa Copa do Mundo, e alguns achavam que talvez não estivessem em plena forma a 100%, mas eles realmente estão. É impressionante vê-los nos treinos, assim como o clima que reina dentro do vestiário".

Sobre o fato de o Barcelona ter sofrido apenas um gol, mantendo a meta intacta em suas partidas, Flick disse: "Jogar com uma linha defensiva adiantada sempre envolve riscos, mas quando perdemos a bola, nos movemos rápido, lutamos e pressionamos o adversário. Marcamos muitos gols".

Sobre a batalha pela posse de bola, o técnico do Barcelona concluiu: "O meio-campo será importante. As duas equipes têm jogadores muito especiais nessa posição. Se tivermos a posse de bola, eles não conseguirão marcar em nosso gol. O mais importante é não cometer erros, porque o Paris Saint-Germain se destaca pela grande precisão. Teremos que manter a concentração ao máximo".



