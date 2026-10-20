João Cancelo retorna ao confronto contra o Paris Saint-Germain carregando lembranças dolorosas do último embate entre as equipes na Liga dos Campeões da Europa, depois de ter sido um dos protagonistas das cenas que contribuíram para a eliminação do Barcelona em 2024. Agora, ele tem uma nova oportunidade de redenção, apoiado nas orientações de Hansi Flick, que prepara um papel importante para ele no aguardado confronto.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" destacou o desejo do lateral português de se redimir de seus erros anteriores diante da equipe parisiense, após ter aparecido em duas imagens marcantes da noite da queda do Barcelona, quando perdeu a partida de volta pelo placar de 4 a 1 no estádio Lluís Companys, apesar de ter vencido a ida em Paris por 3 a 2.

Cancelo busca redenção diante do Paris

O confronto da volta em 2024 teve momentos difíceis para Cancelo, depois que os rumos da partida mudaram com a expulsão de Ronald Araújo antes de completada a meia hora de jogo.

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O Barcelona havia aberto o placar com Raphinha, após uma jogada marcante iniciada por Lamine Yamal, mas o Paris Saint-Germain aproveitou a vantagem numérica e virou a partida a seu favor.

Um dos lances dolorosos para Cancelo veio quando Bradley Barcola arrancou pela esquerda e levantou uma bola cruzada que passou diante do gol, antes de Ousmane Dembélé levar a melhor sobre o lateral português ao se movimentar por trás dele e marcar o gol de empate para a equipe francesa.

E o sofrimento de Cancelo não parou por aí, pois ele cometeu um erro dentro da área antes de completada uma hora de jogo, após dar um bote atrasado em Dembélé, que havia perdido o controle da bola, levando o árbitro a marcar pênalti, convertido por Kylian Mbappé no terceiro gol do Paris Saint-Germain.

Após aquela partida, Cancelo revelou que foi alvo de ameaças nas redes sociais, na esteira das críticas que recebeu por sua atuação na noite da eliminação do Barcelona do torneio.

Flick dá uma nova chance a Cancelo

Apesar dessas lembranças, Cancelo segue como um forte candidato a figurar na escalação titular do Barcelona durante o confronto contra o Paris Saint-Germain, segundo o que noticiou o "Mundo Deportivo", diante do desfalque que a equipe catalã enfrenta na linha defensiva por causa das ausências de Eric García e Jules Koundé.

Flick admitiu, durante a coletiva de imprensa anterior à partida, que o Barcelona não chega ao confronto em suas melhores condições, mas ressaltou a necessidade de aceitar a situação e lidar com ela, demonstrando otimismo quanto à capacidade da equipe de competir.

E parece que Cancelo tem vantagem para começar na posição de lateral-esquerdo, cabendo ao treinador alemão definir sua posição final ao lado do jovem espanhol Xavi Espart, que é um possível substituto para ocupar o lado direito.

Por que Flick prefere Cancelo pela esquerda?

O jornal explicou que Cancelo raramente atuou na posição de lateral-direito desde que Flick assumiu o comando do Barcelona, já que o treinador alemão entende que as características do jogador português se adaptam melhor ao lado esquerdo.

Flick conta com o lateral-esquerdo para desempenhar diversas funções ofensivas, que incluem avançar pelo meio e progredir para posições próximas à ponta, em sincronia com os atacantes, enquanto o lateral-direito tende a manter sua posição e contribuir na construção do jogo de forma mais conservadora.

Segundo a reportagem, as características de Espart, que tem passado como meio-campista, podem torná-lo mais adequado para desempenhar esse papel no lado direito, o que dá a Cancelo a oportunidade de se concentrar nas tarefas ofensivas em que se destaca.

Outra decisão defensiva ocupa Flick

O raciocínio de Flick não se limita à distribuição de funções entre os laterais, pois ele também precisa definir quem será o jogador que atuará ao lado de Pau Cubarsí na zaga.

Gerard Martín está sendo avaliado antes da partida, depois de ter completado a última sessão de treino, em meio a uma melhora em sua condição e à existência de otimismo quanto à possibilidade de sua participação.

Ao mesmo tempo, Flick manteve Álex Campos entre as opções disponíveis, com Rodri e Frenkie de Jong como possíveis alternativas, à espera da decisão final sobre a escalação.

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