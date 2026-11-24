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Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou respeito pelo Sabah, do Azerbaijão, e afirmou que o time tem uma boa filosofia de futebol, que o torna capaz de competir na LaLiga. Ele também falou sobre a participação de Pau Cubarsí e criticou a forma como os árbitros têm tratado sua equipe nas últimas partidas.

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Flick falou sobre a preparação do Barcelona para o confronto e destacou a importância de entrar em campo com concentração e moral elevada, sobretudo porque o time azerbaijano tem coragem para construir o jogo desde trás e não tem medo de ficar com a bola e tentar criar ataques.

A partida entre Barcelona e Sabah será disputada amanhã, quarta-feira, à noite, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O time catalão busca manter os bons resultados e se aproximar da classificação direta para as oitavas de final.

O Barcelona ocupa a quinta posição na tabela da fase de liga, com 9 pontos, após 3 vitórias e 1 derrota, enquanto o Sabah aparece em 31º lugar, com 3 pontos, depois de vencer uma partida e perder três.

Em entrevista coletiva, Flick comentou as semelhanças na filosofia de jogo entre as duas equipes: “Já discutimos isso com os analistas. Acreditamos que o Sabah é capaz de competir na LaLiga porque tem uma filosofia muito boa. Amanhã, é importante para nós disputar a partida com moral alta e a concentração necessária”.

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E acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “É um time que gosta de jogar e tem coragem para construir os ataques desde trás. O importante é termos moral alta. É a Champions League, e temos que jogar como sempre fazemos”.

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Sobre a necessidade de motivar os jogadores do Barcelona antes do duelo, disse: “Não acho que os jogadores precisem de qualquer estímulo. É a Champions League, e eles adoram. O Sabah disputa o torneio pela primeira vez e estará muito motivado. Queremos a mesma mentalidade dos nossos jogadores”.

O técnico do Barcelona também comentou os recentes episódios de arbitragem e demonstrou insatisfação com a forma como seu time vem sendo tratado: “Não sei se esta é a melhor forma de dizer, mas, vejam, ultimamente houve sentimentos conflitantes no banco de reservas, do lado de fora, nas arquibancadas, e dentro de campo. Isso ficou claro”.

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E acrescentou: “Para nós, houve decisões que deveriam ter sido tomadas de outra maneira, e deixamos isso claro, especialmente ao quarto árbitro (na última partida, contra o Villarreal). Mas, na nossa opinião, ele não agiu bem. Espero que a comissão de arbitragem perceba isso”.

E continuou: “Tentamos entender, então esperamos que eles também compreendam a nossa posição, sobretudo para que possamos nos comunicar de igual para igual. Não é agradável que falem conosco com tom de superioridade. Podemos ter um desempenho melhor, mas também precisamos pedir que eles façam o mesmo”.

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Sobre a possibilidade de se repetir o que aconteceu com Fermín López, expulso quando estava no banco de reservas após reclamar da arbitragem , Flick brincou: “Vamos colocar o Fermín na última fileira do banco para que isso não se repita, mas ele poderá jogar amanhã”.

Sobre a situação de Pau Cubarsí e a possibilidade de ele atuar na partida, Flick disse: “Ele já está disponível. A lesão não é grave nem fatal, mas talvez queiramos dar a ele mais tempo para se recuperar. É possível que jogue amanhã também. Vamos ver qual decisão tomaremos”.

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Sobre a decisão de não levar Lamine Yamal ao Azerbaijão, explicou: “Já jogamos sem ele em outras ocasiões. Decidimos ontem que ele deveria ficar em casa. Esperamos que se recupere bem e volte para nós o quanto antes”.

O técnico do Barcelona elogiou as qualidades de Frenkie de Jong e destacou a admiração pela versatilidade do meio-campista holandês e por sua disposição em cumprir as funções de que o time precisa: “O que mais me agradou nele foi a disposição de jogar em qualquer posição de que a equipe precise, e o que mais me agradou foi a vontade de ajudar o time onde for necessário”.

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E acrescentou: “Frenkie é um dos melhores meio-campistas do mundo, e também precisamos dele nessa posição. Vamos ver onde ele vai jogar amanhã, mas estou feliz com o ótimo desempenho dele”.

Flick encerrou a entrevista comentando a possibilidade de dar oportunidades a alguns jogadores que não costumam ser titulares, diante da sequência intensa de jogos no próximo período: “Ainda não decidi. Podemos fazer algumas mudanças. Temos muitos jogos até o fim do ano, e é importante que todos os jogadores tenham minutos. Vamos tentar administrar isso da melhor maneira possível”.