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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Flick explica a solidez defensiva do Barcelona diante do Aston Villa e revela os bastidores da substituição de Raphinha

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
H. Flick
Raphinha
F. de Jong
Espanha
England
Alemanha
Brasil
Países Baixos

O técnico alemão explica a filosofia do Barça

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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, mostrou-se satisfeito com a atuação de sua equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, no estádio Camp Nou, na noite de terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Flick afirmou na coletiva de imprensa após a partida: "O Aston Villa é um grande time. Defendemos bem e estamos felizes com o nosso desempenho defensivo. Mantivemos o nosso gol intacto e a linha de defesa jogou em um nível impressionante; eles defenderam tudo. E o mesmo fez Joan García".

E acrescentou, conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Não se trata de cometer erros ou de perder, mas de como reagir. O próximo passo é sempre o mais importante".

E prosseguiu: "Temos que continuar trabalhando; a atuação de todos foi excelente. O espaço entre as linhas era estreito, estivemos compactos e defendemos bem perto do nosso gol... Foi impressionante".

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Flick esclareceu: "Queríamos pressioná-los, obrigá-los a cometer erros, e foi daí que vieram os gols. Essa é a nossa maneira de jogar, essa é a nossa filosofia. A vitória foi importante. Dá para ver que temos confiança, esteja a bola conosco ou não".

Por outro lado, Flick celebrou o retorno do holandês Frenkie de Jong, afirmando: "É muito importante o seu retorno. Ele está apresentando um bom desempenho, e vocês podem notar isso nos treinos. Seu condicionamento físico ainda não chegou à plena capacidade, e isso é normal. Temos que lidar com isso de forma gradual. Queremos ter muitos talentos em cada posição, e com a presença dele passamos a tê-los em duas posições".

Em outro contexto, o brasileiro Raphinha deu sinais de dor ao ser substituído, mas Flick esclareceu que isso não teve relação com a troca.

E acrescentou: "O Raphinha foi afetado pelo que aconteceu em Tenerife (a morte do atacante Jesús de Miguel), assim como todos nós fomos afetados. Prestamos nossas mais sinceras condolências à sua família, ao clube e à torcida nesta tragédia. Acredito que isso afetou o Raphinha pessoalmente".

E prosseguiu: "Todos pensam que eu estava irritado com ele e que por isso decidi substituí-lo, mas não é o caso. O que quero dizer e o que sinto é que nem sempre é fácil deixar tudo de lado e seguir o plano; somos seres humanos, e esse tipo de coisa nos afeta".

No que diz respeito à atuação do brasileiro dentro de campo, ele destacou que "ele passa por um bom momento em termos de nível".

E concluiu: "Se ele voltar da data Fifa em boas condições de saúde, isso será ótimo para nós e para ele também. Estou muito feliz por ele e desejo-lhe o melhor, e será algo ótimo para nós também".

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