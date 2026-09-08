Hansi Flick, técnico do Barcelona, confirmou a ausência de um dos jogadores do Barça no confronto contra o Feyenoord, na próxima quarta-feira, pela primeira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.

Sobre o planejamento do Barcelona para o ponta belga Jesse Bisiou, Flick afirmou na coletiva de imprensa da partida: "Ele não estará com a equipe na quarta-feira, mas está bem. A ideia é que treine conosco e jogue pelo Barcelona Atlètic. Mas ele está vinculado a nós e tem um potencial diferenciado".

Sobre a situação do meio-campista holandês De Jong, o treinador alemão disse: "Ele tem um potencial enorme, e estou feliz em tê-lo conosco. Precisa se recuperar e treinar muito, e é o que ele está fazendo. Espero que possamos vê-lo nas próximas semanas".

De Jong disputou os três últimos jogos da Copa do Mundo apesar de sentir dores no joelho direito, dores que se agravaram de forma preocupante, a ponto de ele aparecer visivelmente afetado durante o confronto contra o Marrocos.

De Jong justificou sua posição afirmando que os médicos erraram no diagnóstico de seu quadro, depois de terem subestimado a gravidade das dores que ele sentia no joelho.

Após a eliminação da Holanda diante do Marrocos, Frenkie decidiu tirar várias semanas de descanso, antes de retornar no dia 13 de julho à cidade esportiva, aparentando estar visivelmente preocupado, depois que a dor persistiu e o inchaço no joelho se tornou evidente.

Os exames aos quais foi submetido em Barcelona confirmaram a gravidade da lesão, ao revelarem a existência de uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"