Não se trata mais apenas de um início forte, mas de um momento histórico que será escrito em letras de ouro nos registros do Barcelona. O alemão Hansi Flick não chegou somente para comandar a equipe, mas para quebrar os recordes das lendas do banco do clube catalão e se sentar no trono de todas elas.

Em uma temporada na qual o Blaugrana parece imbatível, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 6 pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid e dá um golpe forte na Liga dos Campeões com uma vitória arrasadora por 4 a 1 sobre o turco Galatasaray, depois de virar a desvantagem criada pelo gol de Batrakov em um triunfo retumbante, graças ao brilho de Lamine Yamal com duas assistências decisivas. E atrás de todo esse esplendor, um único nome: Hansi Flick.

Um número impossível que supera as lendas

Segundo os dados oficiais da rede mundial de estatísticas "Opta", Flick se tornou oficialmente o treinador com o maior percentual de vitórias na história do Barcelona, que se estende por mais de 125 anos, com um índice impressionante de 77,17%, somando 98 vitórias em 127 partidas à frente da equipe.

O número de Flick não apenas supera, mas esmaga nomes que construíram a glória do Barcelona:

- Hansi Flick: 77,17%

- Luis Enrique: 76,24%

- Tito Vilanova: 75%

- Pep Guardiola: 72,47%

- Helenio Herrera: 70,63%

E, embora as diferenças pareçam pequenas nos números, a conquista se torna histórica quando lembramos que Flick a alcançou em um clube acostumado aos mais altos padrões de excelência do futebol mundial.





Mais do que simples números: uma revolução de identidade

O impacto do treinador alemão não foi apenas numérico. Desde sua chegada, em um momento crítico, ele conseguiu reconstruir uma equipe desmoronada e plantou uma identidade clara, baseada em um futebol ofensivo feroz, uma pressão alta implacável e uma linha defensiva adiantada e ousada, devolvendo à torcida a confiança de que o Barcelona voltou a disputar todos os grandes títulos.

Esse sucesso se reflete no quadro de títulos, no qual Flick conquistou 5 taças em um curto período: dois títulos do Campeonato Espanhol, um título da Copa do Rei e dois títulos da Supercopa da Espanha, um número que ainda está distante de lendas como Guardiola e Enrique, mas que foi alcançado em muito menos tempo e com muito menos partidas.

O criador do maior astro do Blaugrana

Já sua marca mais evidente foi a formação do principal astro atual da equipe: Lamine Yamal. Flick desempenhou um papel central no aperfeiçoamento do talento do jovem espanhol, deu-lhe total liberdade para influenciar o jogo e o colocou no coração do sistema ofensivo, transformando-o de um talento promissor em um jogador decisivo, capaz de resolver as maiores partidas.

O caminho de Flick no Camp Nou talvez ainda seja longo, mas o que ele conquistou até agora já lhe garantiu um lugar eterno na história do clube: cinco títulos, o melhor percentual de vitórias de todos os tempos e uma equipe que voltou a inspirar a torcida. O alemão provou que sua chegada não foi apenas uma contratação, mas um verdadeiro ponto de virada na história recente do Barcelona.



