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Traduzido por

Flick esmaga o histórico de Guardiola e Enrique no Barcelona

H. Flick
P. Guardiola
Luis Enrique
Barcelona
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Liga dos Campeões
Alemanha
Espanha
Turquia

Um novo imperador no Camp Nou

Não se trata mais apenas de um início forte, mas de um momento histórico que será escrito em letras de ouro nos registros do Barcelona. O alemão Hansi Flick não chegou somente para comandar a equipe, mas para quebrar os recordes das lendas do banco do clube catalão e se sentar no trono de todas elas.

Em uma temporada na qual o Blaugrana parece imbatível, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 6 pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid e dá um golpe forte na Liga dos Campeões com uma vitória arrasadora por 4 a 1 sobre o turco Galatasaray, depois de virar a desvantagem criada pelo gol de Batrakov em um triunfo retumbante, graças ao brilho de Lamine Yamal com duas assistências decisivas. E atrás de todo esse esplendor, um único nome: Hansi Flick.

Um número impossível que supera as lendas

Segundo os dados oficiais da rede mundial de estatísticas "Opta", Flick se tornou oficialmente o treinador com o maior percentual de vitórias na história do Barcelona, que se estende por mais de 125 anos, com um índice impressionante de 77,17%, somando 98 vitórias em 127 partidas à frente da equipe.

O número de Flick não apenas supera, mas esmaga nomes que construíram a glória do Barcelona:

- Hansi Flick: 77,17%

- Luis Enrique: 76,24%

- Tito Vilanova: 75%

- Pep Guardiola: 72,47%

- Helenio Herrera: 70,63%

E, embora as diferenças pareçam pequenas nos números, a conquista se torna histórica quando lembramos que Flick a alcançou em um clube acostumado aos mais altos padrões de excelência do futebol mundial.


Mais do que simples números: uma revolução de identidade

O impacto do treinador alemão não foi apenas numérico. Desde sua chegada, em um momento crítico, ele conseguiu reconstruir uma equipe desmoronada e plantou uma identidade clara, baseada em um futebol ofensivo feroz, uma pressão alta implacável e uma linha defensiva adiantada e ousada, devolvendo à torcida a confiança de que o Barcelona voltou a disputar todos os grandes títulos.

Esse sucesso se reflete no quadro de títulos, no qual Flick conquistou 5 taças em um curto período: dois títulos do Campeonato Espanhol, um título da Copa do Rei e dois títulos da Supercopa da Espanha, um número que ainda está distante de lendas como Guardiola e Enrique, mas que foi alcançado em muito menos tempo e com muito menos partidas.

O criador do maior astro do Blaugrana

Já sua marca mais evidente foi a formação do principal astro atual da equipe: Lamine Yamal. Flick desempenhou um papel central no aperfeiçoamento do talento do jovem espanhol, deu-lhe total liberdade para influenciar o jogo e o colocou no coração do sistema ofensivo, transformando-o de um talento promissor em um jogador decisivo, capaz de resolver as maiores partidas.

O caminho de Flick no Camp Nou talvez ainda seja longo, mas o que ele conquistou até agora já lhe garantiu um lugar eterno na história do clube: cinco títulos, o melhor percentual de vitórias de todos os tempos e uma equipe que voltou a inspirar a torcida. O alemão provou que sua chegada não foi apenas uma contratação, mas um verdadeiro ponto de virada na história recente do Barcelona.


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