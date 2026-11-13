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O Barcelona vive um dos seus períodos mais difíceis dos últimos anos, não apenas em termos de resultados, mas também no planejamento para o futuro. No momento em que a equipe sofre com uma clara carência na zaga por causa das lesões recorrentes, o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco se veem incapazes de agir, devido à difícil situação financeira que limita a direção esportiva e dificulta o acompanhamento de suas principais opções.

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De acordo com o jornal espanhol "Marca", Flick e Deco deixaram clara sua vontade de reforçar a linha defensiva durante a próxima janela de transferências de inverno, enfatizando que a zaga é a área mais afetada pelas lesões e que precisa de um reforço urgente caso o time queira disputar todos os títulos até o fim da temporada.

Mas o problema não está na vontade, e sim na capacidade. A diretoria não deseja contratar um jogador profissional por apenas seis meses, nem um jogador que não melhore a qualidade do elenco atual. O objetivo é contratar um zagueiro diferenciado com uma longa trajetória no clube, um defensor de altíssimo nível capaz de comandar a defesa por anos, e esse tipo de jogador exige um investimento enorme que não pode ser realizado no momento, o que explica as dificuldades e as semanas que se passaram sem qualquer avanço significativo.

O Barcelona segue comprometido com a regra do 1:1 graças à renovação do contrato de Raphinha, entre outros motivos, pois seu novo contrato prolonga o vínculo atual e reduz as suas parcelas, além de que o aumento salarial não entrará em vigor de imediato, mas será aplicado na próxima temporada e, portanto, não afetará a atual folha salarial.

Em contrapartida, a renovação dos contratos de Xavi Espart, a renovação iminente de Marc Bernal e os contratos de Bryan Fariñas e Gerard Martín já em andamento afetam o custo total do elenco, e é isso que explica algumas das dificuldades do Barcelona em fechar negócios durante o mês de janeiro.

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Tanto o escritório do Camp Nou quanto o da Cidade Esportiva Joan Gamper afirmam com clareza que não desejam contratar um jogador por apenas alguns meses; o objetivo é reforçar a linha defensiva com um zagueiro central de altíssimo nível, e esse negócio exige um gasto que o clube não pode arcar no momento, a não ser em caso de saída de algum jogador e, por ora, não há nenhuma negociação avançada nesse sentido.

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Todas as atenções estão voltadas para Alejandro Baldé. O clube demonstra confiança na saída do lateral-esquerdo em janeiro, mas seu futuro ainda é incerto até hoje. O jogador tem se mostrado, até agora, relutante em deixar o clube, e as ofertas apresentadas a ele não foram totalmente satisfatórias, mas o clube acredita que seu atual isolamento pode mudar sua opinião nas próximas semanas. Mesmo assim, os responsáveis na diretoria não têm certeza disso.

Ainda assim, as portas do Barcelona também estão abertas para a saída de outros jogadores do elenco de Hansi Flick, pois o clube precisa vender alguns jogadores. Nem todo o time está à venda, há jogadores intocáveis, como Raphinha, Pedri, Cubarsí e Lamine, mas a diretoria está disposta a ouvir ofertas por diversos outros jogadores.

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Deco e sua equipe têm uma lista com nomes de possíveis zagueiros, mas todos ultrapassam o orçamento atual. Mesmo assim, os diretores esportivos não descartam nenhuma opção. Há esperança de reforços durante a próxima janela de transferências de verão, apesar da dificuldade.

Eles sabiam desde o verão que contratar qualquer jogador em janeiro seria complicado por causa da situação financeira do clube. Mas o trabalho continua, e eles realizam reuniões com diversos jogadores, alguns cuja identidade ainda não foi revelada, que possuem as características exigidas.

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Apesar de seu desejo, nomes como Tah, Bastoni, Nistad, Gvardiol, Nathan e Reis não são opções disponíveis no momento, por estarem fora de seu alcance, mas o Barcelona não descarta nada, pois a situação pode mudar: pode haver uma saída inesperada, ou uma eventual contratação pode ser forçada a acontecer, até mesmo por empréstimo. Eles estão otimistas, mas o tempo passa, e a defesa pede socorro aos gritos.