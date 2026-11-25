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Hans Flick, técnico do Barcelona, saiu do duelo contra o Sabah totalmente satisfeito com o resultado, mas não escondeu suas observações sobre alguns erros nem sua preocupação com Alejandro Balde, que deixou o campo lesionado. Por outro lado, elogiou especialmente Gabriel Jesus, que conseguiu marcar apesar dos poucos minutos que tem recebido nesta temporada.

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O Barcelona venceu o Sabah por 4 a 1, pela quinta rodada da Champions League, na viagem europeia mais longa da história do clube. O time catalão enfrentou um adversário que não tinha nada a perder e que jogou com muita coragem.

Questionado na entrevista coletiva após a partida se estava satisfeito com o desempenho dos jogadores que tiveram menos minutos nesta temporada, Flick respondeu: “Sim, estou feliz com o desempenho deles. Normalmente não é fácil, principalmente em um jogo como este, porque o Sabah não tem nada a perder, só pode ganhar”.

Ele acrescentou: “Acho que tivemos mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. A única coisa com a qual não fiquei satisfeito foram os erros que cometemos. Foram erros fáceis, e essa não é a forma como queremos jogar”.

O treinador alemão continuou: “Precisamos melhorar esses aspectos, mas, no fim, conquistar os três pontos é muito bom. Acho que jogamos com mais intensidade no segundo tempo e marcamos três gols”.

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Sobre a condição de Pedri, garantiu: “Ele está bem. O plano era que jogasse apenas 45 minutos e, independentemente do que acontecesse na partida, ele sairia depois disso para a entrada de Dani Olmo, que também estava programado para jogar 45 minutos, não mais. Acho que foi bom, e o mesmo vale para os outros jogadores, para administrar a carga e os minutos em campo”.

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E seguiu: “Fiquei muito feliz com o desempenho de todos. Claro que podemos jogar muito melhor, mas, no fim, estou feliz por termos controlado a partida e vencido por 4 a 1”.

Quanto à situação de Alejandro Balde após deixar a partida, Flick revelou que o lateral sofreu uma leve torção: “Balde sofreu uma leve torção, e por isso teve de deixar o campo. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, então precisamos esperar até amanhã para saber a condição dele. Esperamos que esteja tudo bem”.

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Flick também elogiou a atuação de Balde durante a hora em que esteve em campo: “Ele fez um bom jogo e, para mim, o desempenho dele também foi excelente. Como vocês sabem, não é fácil para um jogador que não recebe muitos minutos entrar de repente em um jogo como este. Só quero dizer que ele fez um bom trabalho”.

Flick falou ainda sobre Gabriel Jesus, que chegou a cinco gols apesar dos poucos minutos: “Como vocês sabem, não é fácil para o Gabriel, porque ele está atrás do Raphinha, que sempre quer ter o maior número possível de minutos e é um jogador muito importante para nós. Mas o Gabriel treina com muita concentração, e isso é algo de que gosto muito. Adoro a qualidade dele nos treinos e a mentalidade sempre positiva”.

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Ele destacou: “Quando ele chegou aqui, conversei com ele e disse que não sabia como as coisas iam caminhar nem como seria a situação dele. Avisei que, às vezes, ele poderia ter menos minutos, e ele aceitou isso totalmente, porque quer ajudar o time”.

E prosseguiu: “Quando você olha para a qualidade do Jesus e vê que ele marcou cinco gols nesses poucos minutos, é algo fantástico. É muito importante ter jogadores com essa qualidade no banco de reservas e que estejam prontos para entrar quando precisarmos deles”.

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Sobre os reservas e se fizeram o suficiente para disputar posição com os titulares, Flick afirmou: “Quando você não teve muitos minutos nos jogos anteriores, é difícil entrar de repente em uma partida como esta, mas eles tiveram um bom desempenho e fizeram um bom trabalho”.

Flick encerrou dizendo: “Estou feliz com eles, e é exatamente isso que quero deles. Principalmente no segundo tempo, controlamos a partida e conseguimos marcar os gols. Conquistar os três pontos aqui é extremamente importante. Sei que todos podem considerar a vitória algo natural para nós, mas jogos como este nem sempre são fáceis”.