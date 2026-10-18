O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, busca a desforra contra Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, quando as duas equipes se enfrentarem no estádio Parc des Princes, na próxima terça-feira à noite, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.

O Barcelona vem em passos firmes nesta temporada, tanto em LaLiga quanto na Champions League, somando 27 pontos em 9 partidas (aproveitamento total), além de 6 pontos nas duas primeiras rodadas da competição europeia.

Do outro lado, o Saint-Germain também tem 6 pontos depois de duas rodadas na Champions League, diante de Slovan Bratislava e Manchester City.

Flick já enfrentou Luis Enrique em dois confrontos anteriores: empataram no primeiro jogo, e o treinador espanhol venceu o segundo.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o primeiro duelo entre os dois aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando Flick era técnico da Alemanha e Luis Enrique treinava a Espanha. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Álvaro Morata abriu o placar para a Espanha aos 62 minutos, e Niclas Füllkrug empatou para os alemães sete minutos antes do fim da partida.

O segundo confronto entre Flick e Lucho foi na temporada passada, também na fase de liga da Champions League, mas desta vez eles estavam no comando de Barcelona e Paris Saint-Germain, respectivamente, com vitória do time francês (2 a 1).

O Barcelona saiu na frente com gol de Ferran Torres, atualmente jogador da equipe francesa, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc, mas Senny Mayulu empatou para o Paris aos 38 minutos e, nos momentos finais, Gonçalo Ramos (hoje no Milan) marcou o gol decisivo da vitória.



