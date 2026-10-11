O Barcelona se prepara para disputar a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, na próxima terça-feira, quando visitará o turco Galatasaray em um jogo de peso.

O Barcelona começou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa com uma goleada sobre o holandês Feyenoord, pelo placar de 5 a 1.

O jornal Sport informou que o alemão Hansi Flick, técnico do Barça, alertou os jogadores de sua equipe catalã contra qualquer relaxamento diante do time turco.

Flick deixou claro, tanto nos corredores do clube como em suas declarações públicas, que o duelo contra o Galatasaray fora de casa é uma etapa de enorme importância no calendário de partidas.

Próximas partidas GAL Liga dos Campeões 15:00 BAR

Hansi Flick tem grande respeito pelo Galatasaray, pois considera que o time turco possui um elenco de alto nível, com jogadores que apresentam grande rendimento no cenário internacional, com destaque para Victor Osimhen e Leroy Sané.

Do ponto de vista da comissão técnica do Barça, o confronto com o Galatasaray representa um dos jogos mais difíceis fora de casa durante a fase de liga, equiparando-se em grau de dificuldade ao duelo contra o Paris Saint-Germain.

Além da qualidade do adversário, destaca-se o fator torcida. Na entrevista coletiva após a partida contra o Getafe, Flick fez um alerta claro aos seus jogadores sobre o clima que os aguarda, descrevendo-o como o mais quente e o estádio mais ruidoso de toda a Europa.

Apesar de os jogadores do Barcelona terem experiência em disputar partidas sob enorme pressão, como o duelo contra a Inter de Milão na semifinal no estádio San Siro, a mensagem enviada ao vestiário alerta que eles enfrentarão um ambiente extremamente hostil, talvez o mais intenso que já experimentaram dentro de um estádio de futebol.

Flick exige dos jogadores do Barcelona o máximo de concentração para voltar de Istambul com os três pontos.