O time de Hansi Flick percorreu uma distância de quase quatro mil quilômetros: Baku fica exatamente a 3.970 quilômetros de Barcelona, na viagem mais longa já feita pelo clube catalão em qualquer competição continental.
A delegação catalã, liderada pelo presidente do clube, Joan Laporta, chegou ao Azerbaijão após um voo de mais de cinco horas. O time partiu pouco depois das 13h, em uma viagem sem precedentes que testou a paciência dos jogadores e da comissão técnica durante todo o longo trajeto até o leste da Europa. Dirigentes e torcedores estavam à espera da delegação na chegada.
O Barcelona fará seu treino amanhã, terça-feira, às 17h, no Estádio Olímpico de Baku, palco da partida.
Hansi Flick e Frenkie de Jong devem falar à imprensa 45 minutos antes do início do treino, para comentar a preparação, os desfalques e o plano do time para este difícil confronto fora de casa.
O jornal espanhol Marca informou, com base em uma fonte da delegação do Barcelona, que o clima era positivo apesar da longa viagem e que todos têm consciência da importância da partida.
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O retorno a Barcelona será imediato: os blaugranas embarcarão em um voo fretado logo após o jogo contra o Sabah. Não haverá treino na quinta-feira, já que Flick prioriza o descanso dos jogadores depois dessa longa viagem.
O próximo treino está marcado para a manhã de sexta-feira, como preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona espera vencer esta quinta partida da fase de grupos para se manter entre os oito primeiros colocados da Champions League.
O time ocupa atualmente a quinta posição, enquanto outras oito equipes estão empatadas com nove pontos, entre elas o Como de Cesc Fàbregas, o Aston Villa, o Manchester City e o Liverpool. Por isso, a vitória em Baku é essencial para garantir uma vaga direta na próxima fase sem depender dos resultados dos adversários.
Nesta segunda-feira, antes da viagem, Flick divulgou a lista de relacionados para a partida, que trouxe algumas surpresas: Lamine Yamal ficou em Barcelona por causa de uma lesão no tornozelo direito, enquanto o jovem ponta belga Jesse Bisiwu recebeu sua primeira convocação para o time principal.
O Barcelona também viajou a Baku sem Hamza, Christensen, Xavi Espart, Roony e Rodri, todos lesionados, que seguirão em recuperação na Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Flick terá de lidar com esses desfalques importantes e apostar em jovens para cumprir a missão no Azerbaijão e voltar com os três pontos antes da longa viagem de volta a Barcelona.
A fonte destacou ainda que o treinador alemão concentrou sua atenção, durante a longa viagem, no aspecto mental dos jogadores e pediu a todo o elenco que dormisse bem.