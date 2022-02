Flamengo encara Boavista como "teste" e pode "segurar" alguns jogadores de olho no Fla-Flu

O Flamengo encerrou a preparação para encarar o Boavista, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca a estreia do elenco principal e do técnico Paulo Sousa a frente da equipe na temporada 2022.

Paulo Sousa, no entanto, encara a partida como uma espécie de "teste" e pode segurar alguns jogadores no banco, de olho no clássico de domingo (6), diante do Fluminense, pela quarta roddada. Bruno Henrique, por exemplo, pode iniciar a partida entre os reservas.

O atacante, inclusive, foi um dos destaques da pré-temporada. A comissão técnica de Paulo Sousa ficou impressionada com a impulsão que o camisa 27 tem para cabecear e fez alguns trabalhos com o intuito de aprimorar o tempo de bola.

O novo técnico quer ainda observar alguns nomes, principalmente na defesa. Ou seja, David Luiz pode ter a companhia de dois zagueiros da base com Gustavo Henrique e Leo Pereira iniciando no banco de reservas.

A grande expectativa fica por conta do esquema, Paulo Sousa treinou bastante o 3-4-2-1 e o 3-4-3. Apesar de também ter treinado uma formação com dois zagueiros, o grande desejo do técnico é conseguir implementar a ideia dos 3 defensores, com David Luiz sempre sendo o homem central.

Já regularizado no BID da CBF, Marinho vive ansiedade pela estreia e pode ser a surpresa no ataque. O jogador vinha fazendo pré-temporada com o Santos e se apresentou em boas condições físicas ao Flamengo. A escalação do novo camisa 31 fica à critério de Paulo Sousa.

Um grande problema em 2021, já começa a se repetir em 2022. Paulo Sousa não terá à disposição os jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções como Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, que só aparecerão diante do Fluminense, no próximo domingo.

Aos poucos, o técnico vai buscando a melhor forma do elenco de olho no importante confronto contra o Atlético-MG, no dia 20 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil. O jogo é encarado como o principal neste início de temporada.