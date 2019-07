Flamengo: cinco viradas em mata-matas para inspirar contra o Emelec

O Rubro-Negro busca fazer algo inédito nesta quarta-feira (31) de Libertadores

O jamais conseguiu reverter, na história de suas participações na Libertadores da América, uma desvantagem por dois gols no mata-mata. Exatamente por isso, se conseguir eliminar o , que o derrotou na ida das oitavas de final, nesta quarta-feira (31), dentro do Maracanã, o vai escrever um capítulo inédito em sua vitoriosa biografia.

A esperança do torcedor, que promete lotar estádio, é exatamente esta: testemunhar algo jamais visto. E para criar desde já um ambiente de otimismo antes do duelo, marcado para às 21h30, relembramos algumas das viradas históricas do Fla em torneios de mata-mata. Confira abaixo!

Brasileirão 1980

Você sabia? A final de 1980 entre Flamengo e Atlético Mineiro, foi a decisão entre dois clubes que teve mais pagantes na história do Campeonato Brasileiro: 269.497.



1 x 0 Flamengo: (115.142)

Flamengo 3 x 2 Atlético-MG: (154.355) pic.twitter.com/6LUHavn7wn — SÉRIE A EM NÚMEROS (@SerieAemNumeros) July 13, 2019

A conquista do primeiro título nacional do Rubro-Negro veio com virada sobre o Atlético-MG, que no jogo de ida da final trazia consigo vitória por 1 a 0. Na volta, em um Maracanã lotado, a equipe de Zico e companhia fez 3 a 2 e ficou com a taça.

Brasileirão 1983

🎶 83 o Mengo goleou... Sim, 29 de maio de 1983. Um público que guardo até hoje como o maior da minha história! Maracanã. Um pouco mais de 155 mil pagantes. @Flamengo 3x0 ! Zico, Leandro e Adílio. O #NossasHistórias relembra o tri do Mengão! #IssoAquiÉFlamengo 🔴⚫️ pic.twitter.com/mDzmjA34lN — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) May 29, 2019

O terceiro título brasileiro do Flamengo também veio dentro do Maracanã, e após uma virada em relação ao jogo de ida. Do outro lado, contudo, não estava o Atlético-MG: o adversário na ocasião foi o Santos, que venceu por 2 a 1 na ida, mas sofreu 3 a 0 na volta.

de 2001

🔄 VIRADA 7: 2001, Campeonato Carioca - Flamengo perdeu por 2 a 1 no primeiro jogo e precisava de três gols para vencer a partida. Vencemos por 3 a 1, com aquele gol do Pet aos 43 minutos. #colunadofla pic.twitter.com/Rnvnvfgdua — Coluna do Fla (@ColunadoFla) July 31, 2019

Aquele golaço de falta, marcado nos últimos minutos contra o , por Petkovic é dos mais inesquecíveis, em todos os tempos, para o Flamengo. Por causa do título, claro, mas um triunfo que até aquele momento era do Vasco, que havia vencido a ida por 2 a 1 e, por conta do regulamento, também tinha vantagem de outro 2 a 1 para ficar com a taça. Entretanto, os 3 a 1 consagrados pelo chute certeiro do sérvio deram a taça ao Clube da Gávea.

Copa do 2013

Vc lembra?? Em 2013, o Flamengo eliminou o em partida válida pelas oitavas de final da . O gol da classificação foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo por Elias, foi difícil de dormir naquela noite depois de tanta adrenalina. pic.twitter.com/TM2nLgdYI7 — Story_Fla (@StoryFla) August 28, 2018

Depois de sofrer uma derrota por 2 a 1, em Belo Horizonte, nas oitavas de final, o Flamengo bateu os mineiros por 1 a 0 dentro do Maracanã e caminhariam rumo ao título.

Copa do Brasil 2014

🔄 VIRADA 5: 2014, Copa do Brasil - O Flamengo perdeu de 3 a 0 para o no jogo de ida. Na volta, devolveu o placar e avançou nas penalidades máximas. #colunadofla pic.twitter.com/hPvBZ6b9oK — Coluna do Fla (@ColunadoFla) July 31, 2019

No ano seguinte, o Rubro-Negro não conseguiu defender o título, mas ao menos emplacou a sua maior “remontada” em torneios de mata-mata: depois de uma derrota por 3 a 0 para o Coritiba, nas oitavas de final, o Flamengo repetiu o placar no Rio de Janeiro e levou a melhor nos pênaltis.

Como bônus, a não tão lembrada, mas ainda assim relevante virada sobre o , na Sul-Americana de 2017: na ida, derrota por 4 a 2, na volta triunfo por 3 a 1 e classificação garantida.