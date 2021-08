Flamengo abre conversas com agente de Arrascaeta por renovação

Dirigentes tiveram primeira reunião com empresário do meia uruguaio e tentam chegar num denominador comum

De volta da Europa, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel abriram as conversas pela renovação de Arrascaeta. A primeira reunião aconteceu na tarde desta terça-feira (10), antes do embarque da equipe rumo ao Paraguai, onde encara o Olímpia, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores.

Segundo apuração da Goal, os dirigentes do clube sentaram com Daniel Fonsenca, empresário do jogador para debater os detalhes da proposta de renovação. A ideia do time Rubro-Negro é reajustar o salário do meia e estender o contrato até dezembro de 2025.

A grande questão, no entanto, fica por conta da compra de 25% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Defensor, do Uruguai. Em 2019, quando o atleta desembarcou no clube, ficou acordado que o Rubro-Negro compraria essa porcentagem após os primeiros dois anos de contrato.

Apesar de ainda não terem chegado a um denominador comum, há otimismo entre as partes, que voltarão a se reunir quando a equipe retornar do Paraguai. Existe a expectativa, inclusive, de que tudo seja resolvido até o final desta semana.

No embarque do Flamengo, o diretor de futebol, Bruno Spindel, falou sobre o assunto, mas evitou dar uma prazo final.

"Estamos tratando desse tema com o agente do jogador. Temos o interesse. Vamos ver como se desdobra. Não vamos dar prazo. Esperamos ter uma solução. Temos interesse que o Arrasca fique por muito tempo no Flamengo".

Contratado junto ao Cruzeiro em 2019, Arrascaeta se tornou um dos principais jogadores da equipe sendo destaque nas conquistas do bi Brasileiro, da Copa Libertadores, da Recopa e do bi da Supercopa do Brasil. Após perder Gerson, outro pilar das conquistas, a diretoria rubro-negra sabe que precisará fazer esforços para manter o uruguaio.